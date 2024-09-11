شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعراض في الوجه تدل على وجود مشكلة صحية.. منها تساقط شعر الحاجب والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية بمعهد التغذية القومى، إن هناك أعراضاً شائعة تظهر على الوجه تدل على وجود مشكلة صحية منها تساقط شعر الحاجب.

وأوضحت أن تساقط شعر الحاجب قد يكون علامة على مرض قصور الغدة الدرقية، مضيفة أن إنتاج الغدة الدرقية لهرمونات أقل من الطبيعى قد يؤدى لتساقط الشعر ومنه شعر الحاجب.وتابعت قائلة إن وجود هالات سوداء تحت العين يدل أيضاً على الأنيميا ونقص الحديد في الجسم، لذا يمكنك المتابعة مع طبيب وعمل التحاليل اللازمة لعلاج المشكلة.

وأكدت أن وجود تشقق في زوايا الفم قد يكون علامة على نقص فيتامين ب، حيث يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 ونقص الحديد ونقص البروتين إلى التهاب وتشقق زوايا الفم.

4 أنواع أكثر شيوعا من نقص الفيتامينات

بحسب موقع medicinenet تشمل أكثر أربعة أنواع من نقص الفيتامينات شيوعًا فيتامينات د، وب6، وب12، وحمض الفوليك.

فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في تقوية العظام والعضلات. كما يعمل كعامل وقائي ضد السرطان والسكري.

هناك طريقتان للحصول على فيتامين د، أشعة الشمس والطعام. مصادر الغذاء لفيتامين د قليلة ولكنها تشمل زيوت كبد السمك، والأسماك الدهنية، وصفار البيض، والكبد والفطر.

حمض الفوليك

حمض الفوليك هو أحد أهم العناصر الغذائية اللازمة أثناء الحمل والرضاعة. وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإضافة حمض الفوليك إلى جميع منتجات الحبوب لمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال.

توصي الإرشادات الغذائية بأن تتناول كل امرأة 400 ملج من حمض الفوليك يوميًا بالإضافة إلى مصادر الطعام التي تحتوي على المغذيات.

يمكن العثور على حمض الفوليك بكميات جيدة في الأطعمة، مثل البروكلي والخضروات الورقية الخضراء والبازلاء والحمص والفاصوليا.

فيتامين ب6

فيتامين ب6 هو عنصر غذائي حيوي لنمو الدماغ لدى الجنين النامي والأطفال، وخاصة الأطفال الصغار. الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو أمراض الأمعاء التي تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص هذا العنصر الغذائي. تشمل مصادر الغذاء لفيتامين ب6 الدجاج والأسماك والحمص والموز.

فيتامين ب12

فيتامين ب12 هو عنصر غذائي مهم مطلوب لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الخلايا العصبية.

يمكن أن يؤدي نقص هذا العنصر الغذائي إلى فقر الدم والتهاب اللسان والاكتئاب والشعور بالوخز في الأطراف.

يوجد فيتامين ب12 بكثرة في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم والأسماك والحليب والدواجن.

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو أولئك الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء معرضون بشكل خاص لخطر نقص فيتامين ب12.