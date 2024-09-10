شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: اكتشاف نوع جديد من السرخسيات ذات القدرة على علاج الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون من حديقة شيشوانجباننا النباتية الاستوائية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، نوعا جديدا من الفيرموس (السرخسيات) في جنوب غربي الصين، وقد ثبت أن مستخلصه فعال في علاج مرض الزهايمر.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الثلاثاء، تم اكتشاف النوع الجديد الذي سمي فيما بعد "هوبيرزيا كراسيفوليا" خلال بحث لحصر أنواع النباتات الطبية الموجودة في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين.

ويعد نبات "هوبيرزيا كراسيفوليا" المكتشف حديثا من نباتات الفيرموس الأرضية، ويشبه الشكل العام لسلالات هوبيرزيا الأخرى، ولكن يمكن تمييزه بسهولة من خلال قوامه السميك وأوراقه المستديرة الشكل.

وثبت أن مادة "هوبرزين أ"، وهي مادة موجودة في نباتات السرخسيات، فعالة جدا في علاج مرض الزهايمر.

ومن المعروف أن نباتات النوع المكتشف حديثا تنمو فقط في مقاطعات قويتشو وهوبي وهونان وبلدية تشونج تشينج في الصين، وغالبا ما تتجذر في التربة الغنية بالدبال في غابات الأشجار ذات الأوراق العريضة على ارتفاع يتراوح بين 1100 متر و1900 متر فوق مستوى سطح البحر مع عدد قليل جدا من النباتات المذكورة في كل منطقة.