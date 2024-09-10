شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد الشمر لصحتك.. يساعد على النوم ويعالج مشاكل الهضم والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الشمر من المشروبات العشبية التى يحبها الكثيرون، ويتم إعداد مشروب الشمر عن طريق تجفيف بذور نبات الشمر وغليها في الماء الساخن وغالبًا ما يتم تناوله بعد الوجبات لدوره في تهدئة المعدة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الشمر، بحسب موقع " hollbarrett".

فوائد الشمر لصحتك 1. محاربة الالتهابات

تم استخدام الشمر كعلاج عشبي للمساعدة في علاج العديد من أنواع الالتهابات، بما في ذلك الحالات البكتيرية والفطرية والفيروسية وتظهِر العديد من الدراسات التأثير المحتمل الذي قد تحدثه هذه العشبة على العدوى.

2. زيادة إنتاج حليب الثدي

أحد أكثر استخدامات الشمر شيوعًا هو مساعدة الأمهات المرضعات على زيادة كمية وجودة وتدفق حليب الثدي، والمواد التي تفعل ذلك تسمى مُدرّات اللبن.

3. قد يساعدك على الاسترخاء

يمنحك شرب أي شاي عشبي الوقت للجلوس والاسترخاء واستنشاق الروائح المهدئة، ولا يختلف الشمر عن ذلك.

تم استخدام مشروب الشمر تقليديًا للمساعدة في تخفيف مشاعر التوتر والقلق لعدة قرون.

كما وجدت بعض الدراسات أن الشمر عامل مضاد للقلق والتوتر، حاول شرب كوب طازج من الشمر في المرة القادمة التي تشعر فيها بالقلق أو التوتر لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يساعدك.

4. قد يساعدك على النوم

نظرًا لأن الشمر يمكن أن يساعدك على الاسترخاء في نهاية اليوم وقد ثبت أنه يساعدك على الاسترخاء على المستوى البدني، فقد يساعدك أيضًا على النوم.

5. يحسن رائحة الفم

يمكن أن يكون غسولا للفم ونظافة الأسنان الجيدة، وكان الناس يستخدمونه للمساعدة في تحسين رائحة النفس.

6. يمكن أن يساعد في الهضم

ارتبط الشمر بفوائد صحية للجهاز الهضمي، للمساعدة في تخفيف الانتفاخ واضطرابات المعدة وانتفاخ البطن المفرط واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

يمكن أن يساعد تناول الشمر دافئًا في تهدئة جهازك الهضمي، ويمكن أن يساعدك أيضًا على الاسترخاء بشكل عام، مما يساعد عادةً في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي.

7. علاج الإمساك

يمكن أن يحدث الإمساك بسبب الجفاف والتوتر، من بين أمور أخرى. نظرًا لأن الشمر يدعم صحة الجهاز الهضمي الجيد، ويساعدك على الاسترخاء وهو مصدر رائع للترطيب، فقد يساعدك في معالجة الإمساك .

8. يزيد من مستويات مضادات الأكسدة

الشمر غني بمجموعة من مضادات الأكسدة تسمى الفلافونويد12، والتي تساعد الجسم على مقاومة الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة.

9. الحفاظ على ترطيب الجسم

الحفاظ على ترطيب الجسم أمر أساسي للصحة العامة، ويمكن أن يساعدك تناول كوب أو كوبين من الشمر يوميًا في الوصول إلى أهداف الترطيب.