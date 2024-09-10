شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تكشف الإصابة باضطراب فرط الحركة والانتباه والان مع تفاصيل الخبر

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط هو اضطراب عقلى يؤثر على طريقة انتباهنا وسلوكنا، وهو منتشر لدى الأطفال، فيميل الأشخاص المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط إلى الإفراط فى التعويض والتصحيح، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

4 علامات يجب الانتباه إليها- الاعتذار المفرط

غالبًا ما يتصور الأشخاص المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أنهم يميلون إلى ارتكاب الكثير من الأخطاء، أو أنهم لا يتمكنون أبدًا من القيام بشىء ما بشكل مثالى، وبالتالى حتى بالنسبة للأخطاء البسيطة، فإنهم يعتذرون مرارًا وتكرارًا لتغيير الطريقة التى قد يفكر بها الآخرون من حولهم بشأنهم.

- تقديم أكثر من المتوقع

يميل الأشخاص المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة إلى العيش وهم يعتقدون أنهم فاشلون، وهذا أيضًا ناتج عن صدمة سابقة من تلقي ردود فعل سلبية متكررة أو انتقادات قاسية، وبالتالي فإنهم يضعون لأنفسهم معايير عالية للغاية وهم أيضًا من محبي الكمال، وهذا يجعلهم يقدمون أكثر مما ينبغي ويطلقون وعودًا أكثر مما ينبغي.

- الإفراط في التوضيح

يميل دماغ مرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة إلى اتباع نمط تفكير مختلف فهم غالبًا ما ينغمسون في حلقة الأفكار أثناء محاولتهم إثبات وجهة نظرهم، وقد يجعل هذا من الصعب عليهم الوصول إلى نهاية المحادثة لتوضيح وجهة نظرهم، وقد تجعلهم هذه الفكرة الداخلية يبالغون في شرح أنفسهم للآخرين.

- الإفراط في الالتزام

يميل الأشخاص المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط إلى إرضاء الآخرين، ما يجعلهم يوافقون على أشياء لا يوافقون عليها، وغالبًا ما ينشأ هذا من أفكار وسلوكيات الأشخاص من تجارب سابقة.