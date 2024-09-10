شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أهمية نقط فيتامين د للأطفال من عمر يوم حتى السنوات الأولى والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج الأطفال حديثى الولادة والرضع إلى فيتامين د يوميًا، نظرًا لأنهم لا يأكلون الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د ولا يتعرضون لأشعة الشمس الزائدة، فقد يتسبب ذلك في نقص الفيتامين ما قد يؤثر في النهاية على صحتهم على المدى الطويل، لذلك، يجب إعطاؤهم فيتامين د الذي سيمنع نقص فيتامين د، في هذا التقرير نتعرف على سبب أهمية فيتامين د للأطفال، بحسب موقع "تايمز ناو".

فيتامين د هو عنصر غذائي مهم يلعب دورًا مهمًا في إدارة صحتك العامة، وخاصة في نمو العظام ووظيفة المناعة، كما أنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وهو أمر مهم لبناء والحفاظ على عظام وأسنان قوية، على عكس الفيتامينات الأخرى، يمكن للجسم إنتاج فيتامين د عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ومن ثم يُعرف أيضًا باسم "فيتامين أشعة الشمس".

يمكنك أيضًا الحصول على فيتامين د من الأطعمة مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض أو من خلال المكملات الغذائية.

عندما تعاني من نقص فيتامين د، فقد يتسبب ذلك في العديد من المشكلات الصحية مثل ضعف العظام والكساح عند الأطفال وهشاشة العظام عند البالغين.

كما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية.

تعتبر مستويات فيتامين د الكافية مهمة بشكل خاص للرضع وكبار السن وأولئك الذين يتعرضون لأشعة الشمس بشكل محدود.

سبب أهمية قطرات فيتامين د للأطفال من سن يوم وحتى الأعوام الأولى تطور العظام

فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم وهو أمر ضروري للتطور الصحي للعظام والأسنان عند الرضع. بدون فيتامين د الكافي، يكون الأطفال معرضين لخطر الإصابة بالكساح وتأخر النمو.

يعزز جهاز المناعة

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في دعم جهاز المناعة، وبالتالي حماية الأطفال من العدوى والأمراض.

الأطفال الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين د أقل عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

التعرض المحدود لأشعة الشمس

غالبًا ما يتم إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا عن أشعة الشمس المباشرة لحماية بشرتهم الحساسة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. وهذا يقلل من قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي مما يجعل المكملات الغذائية مهمة.

يساعد في وظائف العضلات

يساعد فيتامين د أيضًا في وظائف العضلات الصحية وهو أمر مهم للأطفال أثناء نموهم وتنمية المهارات الحركية مثل الزحف والجلوس والمشي. يساعد فيتامين د الكافي في ضمان قوة العضلات والتنسيق.

الوقاية من المشاكل الصحية طويلة الأمد

عندما يكون لديك فيتامين د الكافي أثناء الرضاعة، فإنه يساعد على تقليل خطر إصابتك بأمراض مزمنة في وقت لاحق من الحياة مثل هشاشة العظام ومرض السكري من النوع الأول وبعض أمراض المناعة الذاتية.

تطور الدماغ

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين د يلعب دورًا مهمًا في تطور الدماغ ووظيفته، وبالتالي، يؤثر على الحالة المزاجية والمهارات المعرفية والصحة العقلية بشكل عام. عندما يكون لديك مستويات كافية أثناء الرضاعة، يمكن أن يساعد في تطور الدماغ الأمثل وتقليل خطر تأخر النمو.

الوقاية من الكساح

الكساح هو حالة عظمية خطيرة يمكن أن تسبب الألم وتأخر النمو وتشوهات العظام.

نظرًا لأن الرضع يتعرضون لأشعة الشمس بشكل محدود ولا يمكنهم الحصول على ما يكفي من فيتامين د من خلال حليب الثدي وحده، فإن المكملات بالقطرات مهمة لمنع هذه الحالة، وخاصة عند الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصرية.

نقص فيتامين د في حليب الثدي

حليب الثدي مغذي للغاية، ومع ذلك، فإنه لا يحتوي على ما يكفي من فيتامين د لتلبية متطلبات الرضيع.

قد يحتاج الأطفال الذين يتغذون على الحليب الصناعي أيضًا إلى المكملات الغذائية إذا كان تناولهم للحليب الصناعي لا يفي بالكمية اليومية الموصى بها، خاصة خلال الأشهر القليلة الأولى.