الجري أو المشي يساعدان على حرق السعرات الحرارية وتقليل الوزن

الجري والمشي من أنواع التمارين الجيدة لصحة القلب وفقدان الوزن، وهناك الكثير من الخلاف حول أي تمرين هو الأفضل، على الرغم من أن كلاهما يساعد الناس على حرق السعرات الحرارية وتقليل الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

المشي يحرق المزيد من الدهون في حين أن الجري يحرق المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام ويؤدي إلى انخفاض الوزن بشكل عام، فإن المشي قد يحرق المزيد من الدهون كوقود، ويرجع هذا إلى حقيقة أن أجسامنا تستخدم الدهون كمصدر أساسي للوقود عندما يمارس الشخص التمارين الرياضية بكثافة أقل، ولكن هل يهم فقدان الدهون أو الكربوهيدرات؟

إن عدد السعرات الحرارية الإجمالية المحروقة أثناء جلسة التمرين هو ما يهم حقًا، وبالنسبة للمشى فإن التوقيت مهم، كما أن الجري يحرق سعرات حرارية أكثر كل دقيقة، ولكن من خلال المشي لفترات أطول من الوقت، لا يزال بإمكاننا حرق نفس الكمية من السعرات الحرارية، فقد يكون المشي استراتيجية طويلة الأمد لفقدان الوزن وحرق المزيد من الدهون كوقود. على الرغم من أن الجري يحرق سعرات حرارية أكثر بشكل عام.

على سبيل المثال، إذا مارست الرياضة لمدة ثلاثين دقيقة، فسوف تحرق 187 سعرة حرارية عند المشي مقارنة بـ365 سعرة حرارية عند الجري بسبب كثافة التمرين العالية، لذلك، إذا كنت لا تملك الوقت الكافي ولا تعرف الجري جيدًا، فيمكنك الركض السريع بدلًا من المشي لإنقاص الوزن.

المشي بعد الأكل وفقًا لدراسة أجرتها المكتبة الهندية للطب، فإن المشي مباشرة بعد تناول الطعام يمنع إفراز الأنسولين الزائد بعد تناول الوجبة، مما يساعد على التحكم في ارتفاع سكر الدم، وقمع تخزين الدهون الداخلية ومنع السمنة من التفاقم، لذلك، يعد المشي طريقة شائعة وفعالة للأشخاص لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

ومع ذلك، فإن الجري مباشرة بعد الوجبات هو تمرين عالي الكثافة يمكن أن يؤدي إلى آلام في المعدة وضعف وغثيان وأنواع أخرى من الانزعاج الصحي.

في الختام، ستحرق المزيد من السعرات الحرارية كلما عملت بجد سواء مع المشى أو الجرى، وسيكون من الأسهل عليك أيضًا إنشاء عجز في السعرات الحرارية وفقدان المزيد من الوزن مع حرق السعرات الحرارية.

قد يهمك أيضــــاً:

عادات يمكن أن تساعد على حرق مزيد من السعرات الحرارية

الطرق البسيطة الممتعة لحرق السعرات الحرارية