شكرا لقرائتكم خبر عن الإجازة بتخلص.. خطوات علاج اكتئاب بداية الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

المدارس على الأبواب، والإجازة على مشارف النهاية، هذه الجملة كفيلة بجعل البعض يشعر بالاكتئاب والخوف والتوتر والقلق، والكثير من المشاعر السلبية التي تننتج عن الخوف من المسئولية المقبلة.

أعراض اكتئاب اقتراب المدارس

ووفقًا لتقرير نشر في موقع upmc فإن اقتراب دخول موسم المدارس قد يسبب للبعض اكتئاب أو حالة اكتئابية تعرف باكتئاب اقتراب المدارس، وهى مشكلة إكتئابية بالفعل تصيب الطفل أو الوالدين ببعض الأعراض والتي من بينها:

الشعور بالرغبة في العزلة وانخفاض الدفعية والرغبة في ممارسة النشادات اليومية.

تغيرات حادة في أنماط النوم حيث الشعور باضطرابات نوم ملحوظة مثل النوم المتقطع، والنوم الطويل لساعات طويلة وكذا الكوابيس والأحلام المزعجة.

العصبية الحادة الإستثارة السهلة والتقلبات المزاجية الحادة تسببها هذه النوبة الاكتئابية.

اضطرابات في الذاكرة حادة والنسيان الشديدة وعدم القدرة على التركيز والفهم والاستيعاب كذلك.

مشكلات في السلوكيات الشخصية مثل الشعور بقلة النظافة الشخصية وعدم الرغبة في التمتع بالصحة أو النظافة

اضطرابات مزاجية حادة عند تذكر مواعيد الدراسة وخطواتها ومسئوليتها.

علاج اكتئاب اقتراب المدارس

وتابع التقرير أن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن أن تسهل من علاج هذه المشكلة الإكتئابية والتي تتضمن:

تعزيز الوالدين لثقة الطفل بنفسه وبقدرته على تجاوز مسئوليات الدراسة.

التوازن بين الترفيه والدراسة وعدم سيطرة جو المذاكرة والاستعد\ادات المتوترة لها حتى نهيئ للطفل بيئة جيدة وصحية

مناقشة الطفل في أية مخاوف يشعر بها أو يعانيها ولابد من الاهتمام بهذه الخطوة وإّا لم يتمكن الأبوين من تحسين الحالة لابد من زيارة الطفل لمختص نفسى.

تعزيز شعور بالنجاح والتفوق، وتخفيف أهداف المرحلة الدراسية القادمة، وتقليل تكرار كلمات التحفيز السلبى من الأبوين