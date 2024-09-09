شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك بالدنيا.. ماتكبرش دماغك.. هذا ما تفعله اللامبالاة فى صحتك النفسية والعقلية.. أسباب طبية لتأجيل عملية المرارة بعد جراحة بدرية طلبة.. وخلى بالك طقطقة الرقبة قد تؤدى للإصابة بسكتة دماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التي تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار.

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ماتكبرش دماغك.. هذا ما تفعله اللامبالاة فى صحتك النفسية والعقلية

أسباب طبية لتأجيل عملية المرارة بعد جراحة بدرية طلبة

خلى بالك.. طقطقة الرقبة قد تؤدى للإصابة بسكتة دماغية

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