شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على الكلى.. 5 أطعمة لتنظيم مستويات الكرياتين والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع مستويات الكرياتينين قد تكون من أسباب ضعف وظائف الكلى، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الفشل الكلوي أو أمراض الكلى، فالكرياتينين هو من الفضلات التي تنتجها العضلات في أجسامنا، وكليتنا مسئولة عن التخلص من هذا الفضلات، ومع ذلك، عندما تكون مستويات الكرياتينين مرتفعة، فهذا يعني أنك تعاني من تلف في الكلى، وقد يؤدي هذا إلى مرض الكلى المزمن، فإذا لاحظت تورمًا في ذراعيك أو ساقيك أو إرهاقًا شديدًا، فقد يكون من المهم فحص مستويات الكرياتينين لديك.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع healthshots، أن ارتفاع المستويات من الكرياتينين لا تهدد الحياة، إلا أنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة في الجسم، يمكن أن تساعد التغييرات الغذائية ونمط الحياة في خفض مستويات الكرياتينين المرتفعة.

ما مستويات الكرياتينين؟

الكرياتينين هو منتج نفايات يتكون أثناء تحلل الكرياتين؛ هذا المركب هو مادة متكاملة تستخدم لخلق الطاقة داخل خلايا العضلات، فيساعد الجلد على إفراز الكرياتينين وهو عضو يقوم بتصفية الدم الذي يتم منه إزالة النفايات الزائدة في شكل بول، وذلك لأن تحديد مستوى الكرياتينين في الدم يستخدم لتقييم الحالة الكلوية .

أطعمة تساعد على خفض مستوى الكرياتينين

تأكد من إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي إذا كان لديك مستويات عالية من الكرياتينين، ومنها:

- الخيار

يمكن أن يساعد الخيار في خفض مستويات الكرياتين في الجسم. يجب تناول خيارة واحدة أو اثنتين يوميًا. ويمكن دمجهما مع السلطة أو تناولهما كما هما. تعرف على الفوائد الأخرى للخيار لفهم كيفية مساعدته لأجسامنا.

- الثوم

الثوم هو مكون آخر يمكن أن يساعدك في التحكم في مستويات الكرياتينين. أضف 1-2 فص ثوم إلى وجباتك. يمكن أن يساعد هذا في تقليل الالتهاب في الجسم والحفاظ على مستويات ضغط الدم أيضًا، مما يحسن صحة الكلى. تحقق من الأعراض الأخرى لأمراض الكلى هنا.

- البصل

يمكن أن يساعدك البصل أيضًا. يمكن أن يوفر تناول بصلة واحدة في وجباتك اليومية مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في موازنة مستويات الجلوكوز في الدم وتخفيف العبء الواقع على الكلى. وفقًا لهذه الدراسة المنشورة في المجلة الهندية لأمراض الكلى ، يمكن أن يمنع البصل اختلال وظائف الكلى.

- الفلفل الأحمر

إن إضافة الفلفل الأحمر إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد أيضًا في التحكم في مستويات الكرياتينين، مما يؤدي إلى خفضها في هذه العملية. يجب على الشخص البالغ أن يتناول فلفلًا أحمر واحدًا على الأقل يوميًا، سواء كان نيئًا أو مطبوخًا لأنه غني بالفيتامينات ولا يثقل كاهل الكلى. تابع القراءة لمعرفة أي فلفل أحمر هو الأكثر صحة وكيف يساعدك.

- القرنبيط

إن تناول كوب واحد من القرنبيط المطبوخ مفيد للصحة لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من المعادن ويساعد الكلى على أداء وظيفتها في التخلص من الفضلات بشكل فعال. يحتوي نصف كوب من القرنبيط المطبوخ على 1.8 جرام من الألياف، وهذا ما يساعد في التحكم في مستويات الكرياتينين. ذكرت دراسة نشرت في مجلة Clinical Kidney Journal أن مكملات الألياف يمكن أن تساعد في خفض الكرياتينين.

- التفاح

تناول تفاحة يوميًا يمنحك الألياف ويساعد في عملية الهضم، مما قد يخفف بعض الضغط عن الكلى أيضًا. يمكنك تناول تفاحة واحدة يوميًا لضبط مستويات الكرياتينين. تعرف على الفوائد الأخرى للتفاح .

- التوت الأزرق

يساعد التوت الأزرق أيضًا في خفض مستويات الكرياتين المرتفعة. يمكن أن يكون تناول حفنة من التوت الأزرق، حوالي نصف كوب، فعالًا. يتكون التوت الأزرق من عشرات المكونات المضادة للأكسدة التي تؤكد على صحة الكلى دون احتوائه على الكثير من البوتاسيوم. كما تدرج مؤسسة الكلى الوطنية الأمريكية التوت الأزرق على أنه يحتوي على مستويات منخفضة من الصوديوم والفوسفور، مما يجعله مفيدًا للكلى.

كيف تؤثر مستويات الكرياتينين المرتفعة على جسمك؟

عندما ترتفع مستويات الكرياتينين بشكل مفرط، فهذا يشير إلى ضعف صحة الكلى أو مضاعفات مختلفة بالكلى، فعندما لا تعمل آلية الترشيح بالكلى بشكل كافٍ، لا يتم إخراج الدم ومنتجاته الفضلات مثل الكرياتينين، وبالتالي احتباس الكرياتينين البلازمي والنفايات الأخرى في الجسم، يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الكرياتينين إلى أمراض الكلى المزمنة، وفقًا لهذه الدراسة التي نشرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.

وهذا يجعلهم أكثر عرضة لإصابات الكلى وكذلك ضعف الشفاء. لذلك، من الضروري بدء العلاج، وكذلك إجراء التغييرات الأساسية في نمط الحياة والنظام الغذائي، بمجرد تشخيص مستويات الكرياتينين المرتفعة.