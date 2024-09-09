شكرا لقرائتكم خبر عن ماتكبرش دماغك.. هذا ما تفعله اللامبالاة فى صحتك النفسية والعقلية والان مع تفاصيل الخبر

اللامبالاة أو السلبية لا يقتصر معناها الطبى على عدم المشاركة في المواقف المختلفة، ولكنها افتقار حاد لأي نشاط، وارتبطت بالعديد من المشكلات العصبية والأمراض العقلية والنفسية مثل مرض الزهايمر والسكتات الدماغية أيضًا.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع كليفي لاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن السلبية النفسية أو اللامبلاة النفسية هي الافتقار إلى القدرة على المشاركة، والافتقار إلى الدافع لفعل أي شيء، وهذا هو التعريف العصبي للسلبية، اللامبالاة لطالما ارتبطت بمشكلات نفسية مثل الاكتئاب الحاد، وأمراض الإنفصام، وبعض المتلازمات وبعض المشكلات النفسية، كالانفصال العاطفي وبعض إضطرابات ما بعد الصدمه.

وتابع التقرير أن هناك مجموعة من الأعراض التي تظهر على من يعاني من السلبية المرضية والتي من بينها:

الإنسحاب التام من نشاط سواء نشاط ممتع أو غير ممتع والانسحاب من الانشطة الهامة الضرورية مثل العمل، والمهمات الحياتية الضرورية.

عدم الشعور بالقلق أو الخطورة تجاه الانشطة التي انقطع المريض من المشاركة فيها فهذا الشعور الهادئ أمر مرضي

الاعتمادية التامة على الآخرين في أداء الأفعال والأنشطة والمشاركات اليومية، دون الشعور بالخجل أو القلق

ارتبطت السلبية واللامبالاة على الدوام بصعوبة التعبير عن المشاعر والأفكار وعدم المشاركة

هناك الكثير من الأسباب الشائعة والمرضية التي قد تسبب هذا النوع من اللامبالاة والسلبية والتي من بينها:

الإصابة بالاكتئاب

مرض الزهايمر

مرض باركنسون

الشلل التقدمي

الأورام والإصابات الدماغية

وقال الدكتور أشرف سلامة استشاري النفسية قصر العينى أن السلبية أو اللامبالاة تسمى في كثير من الأحيان الفعل السام، الذي يعتبره البعض له الكثير من المضار والمضاعفات غير الصحية على عقل ونفسية من يعاني منه، ونصح بضرورة أن يتجه المريض به لطبيب مختص نفسه للمشورة والكشف عن مدى تأثير السلبية واللامبالاة على حياته الاجتماعية، وعلى صحته النفسية والعصبية، والكشف عن أي مرض قد يسبب هذه المشكله، فأغلب الأمراض النفسية تعد سببا ونتيجة للسلبية واللامبالاة، في الوقت ذاته مثل:

الأعراض الإكتئابية التي تعد السبب اللي في السلبية أو مضاعفة من مضاعفتها

اضطرابات اجتماعية حادة وصعوبة في التواصل مع الآخرين

زيادة خطر الانفجار النفسي في المستقبل وبالتالي قد تظهر نوبات عصبية أو نوبات انفعالية حادة وشديدة غير متوقعة

اللامبالاة الحادة قد تسبب دونية واضطراب تشوه الذات

إذا كانت اللامبالاة تؤثر على من حولك فقط تصيبهم بالافتقار إلى الإهتمام والترابط الشعور بالذات

صعوبة الاعتراف بالمشاعر السلبية مما يولد نوعا من الكبت الشديد الذي قد يظهر بنوبات عنيفة عصبية أو اكتئابية حادة