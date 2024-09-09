شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة يحذرون من تفشى جدرى القرود بمناطق آخرى بالعالم وخاصة بين الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء الصحة في العالم من تفشى جدرى القرود في بلدان أكثر بالعالم، ويصدرون إرشادات جديدة لمنع تفشى المرض بين الأطفال، حيث تظهر البيانات الجديدة أن 50% من الحالات بين الأطفال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل "، إن مسئولي الصحة في إنجلترا أصدروا إرشادات جديدة حول ما يجب فعله إذا تم اكتشاف حالة إصابة بمرض جدرى القرود، وخاصة بعد تفشى السلالة الجديدة القاتلة من الفيروس، حيث تنتشر السلالة الجديدة، التي يطلق عليها اسم clade 1b ، حاليا في وسط أفريقيا ووصلت إلى أجزاء من أوروبا.

ويأتي تحذير المسؤولين في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات جديدة من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأفريقي، إن الأطفال يتحملون العبء الأكبر وخاصة بعد ما اعلنت منظمة الصحة العالمية إن جدرى القرود يمثل "حالة طوارئ صحية عامة" تثير قلقا دوليا يوم 14 من أغسطس الماضى، وتظهر البيانات، إن أكثر من نصف الحالات المبلغ عنها في أفريقيا منذ يناير، أي نحو 58 %، كانت بين الأطفال دون سن 15 عاماً.

طرق انتقال العدوى

وينصح الخبراء بضرورة معرفة الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بجدرى القرود والتي يجب أن يتعرف عليها الفرق الصحية بالمستشفيات لعزل المصابين من الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشى المرض، موضحين، إن طرق الانتقال المحتملة تشمل الاتصال المباشر من الجلد إلى الجلد، أو الاتصال بملابس أو فراش شخص مصاب، أو من خلال السعال أو العطس من مريض.

وتأتي الإرشادات الجديدة في الوقت الذي تظهر فيه بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا أنه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدولة الأكثر تضرراً حتى الآن، فإن 58 % من الحالات كانت بين الأطفال دون سن 15 عاماً.

وبشكل عام، يواصل تفشي جدرى القرود في أفريقيا الانتشار بسرعة، حيث بلغ عدد الحالاتما يقرب من 25 ألف حالة في الفترة ما بين يناير و5 سبتمبر من هذا العام، وهذا يزيد بنسبة 104 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم تسجيل عدد صغير من حالات الإصابة بمرض جدرى القرود mpox في المملكة المتحدة منذ عام 2022، ولكن هذه الحالات تنتمي إلى سلالة clade 2 الأكثر اعتدالًا، لكنها الآن تحتوى على السلالة التي أثارت الذعر في جميع أنحاء العالم ، مضيفة، إنه حتى الآن تم العثور على هذا النوع من جدرى القرود mpox بشكل رئيسي في بلدان غرب ووسط وشرق أفريقيا.

وفي المجمل، تم تسجيل نحو 25 ألف حالة، ولكن تم تأكيد 5500 حالة فقط من خلال الاختبارات المعملية بسبب نقص الموارد في البلدان المتضررة، وقد تم تسجيل ما مجموعه 643 حالة وفاة، الغالبية العظمى (99% ) منها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

إن السلالة الجديدة من جدري القرود، أشد فتكًا من السلالة الخفيفة التي انتشرت في أكثر من 12 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، في عام 2022.

ويقدر أنها تقتل حوالي واحد من كل 20 بالغًا، لكن معدل الوفيات يرتفع إلى واحد من كل 10 بين الأطفال، وبالمقارنة، فإن السلالة 2 قتلت ما يقرب من واحد فقط من كل 500 شخص أصيبوا بها.

في حين أن كلا السلالات تنتشر من خلال الاتصال الجنسي، إلا أنها يمكن أن تنتشر أيضًا من خلال الاتصال المباشر على سبيل المثال، من خلال التنظيف، أو مشاركة الملابس والفراش.

قال الخبراء، إن معدلات الوفيات الناجمة عن سلالة 1ب من وسط أفريقيا من غير المرجح أن تتكرر في الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة بسبب سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة الأعلى.

حذرت وكالة سلامة الصحة في المملكة المتحدة من أنها "تخطط بالفعل" لحالات الإصابة بالسلالة الجديدة في المملكة المتحدة، يسبب جدري القرود عادة آفات متكتلة مميزة، بالإضافة إلى الحمى والأوجاع والآلام والتعب، وفي عدد قليل من الحالات، يمكن أن يدخل إلى الدم والرئتين، وكذلك أجزاء أخرى من الجسم مثل الدماغ، مما يجعله يهدد الحياة.