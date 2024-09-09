شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لمريض السكر عند التوقف عن تناول الخبز؟ والان مع تفاصيل الخبر

الخبز مكون أساسي حاضر على مائدة كل منا، ولكن السر يكمن فى نوعية الخبز الذي نتناوله ونختاره، خاصة مريض السكر الذي يجب أن يهتم بنظامه الغذائي والرياضي والحياتى بشكل عام.

وفقا لتقرير فى موقع eating well الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والغذاء، فإن الكربوهيدرات الموجودة فى الخبز قد تؤثر على مرضى السكر بشكل مباشر، وتسبب لهم بعض المشكلات فى مستويات السكر لديهم، من خلال:

اضطراب مستويات السكر وصعوبة السيطرة عليها مهما تناولت طعاما صحيا.

في الأساس الخبز الأبيض يرفع فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني .

تناول الخبز الذي يحتوي على الكربوهيدرات يرفع فرص الإصابة بمشكلات ومضاعفات السكر بشكل عام، مثل مشكلات البصر، ومشكلات الكلى، ومشكلات القلب أيضا.

الإضرار بمعدلات الشبع التي يجب أن يشعر بها مريض السكر لنظام غذائي متكامل.

من جهته قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الباطنة بقصر العينى، إن هناك مجموعة من الفوائد التي تعود على مريض السكر الذي يتوقف عن تناول الخبز منها:

سهولة ضبط معدلات السكر فى الدم والتحكم فيها تقليل حدة الارتفاعات السريعة والعشوائية في السكر بعد أى وجبة، حتى وإن كانت بسيطة.

تقليل فرص الإصابة بالمضاعفات الحادة للسكر، والتي تأتي بشكل تراكمي من خلال النظام الغذائي.

تقليل حدة الإصابة بزيادة الوزن المحتملة لمرضى السكر.

التحكم في الوزن بشكل عام لمرضى السكر.

زيادة فاعلية دواء السكر الموصوف لكل حالة بشكل خاص.

وشدد استشاري الباطنة على ضرورة الاهتمام بمجموعة من النصائح إذا اضطر مريض السكر لتناول الخبز، ومن بينها:

تناول القليل جداً من الخبز وفي وجبة واحدة فقط فى اليوم.

تناول الخبز عالي الألياف الغني بالردة.

لا تتناول الخبز الأبيض ولا الفينو.

اهتم بتناول الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف أكثر من الخبز لتشعر بالشبع.



الخبز من الحبوب الكاملة أو القمح الكامل أفضل بكثير من الدقيق الأبيض امتنع عن تناول الدقيق الأبيض.