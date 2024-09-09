شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات غير صحية ترفع ضغطك وسكرك.. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على الصحة الجيدة يتطلب أكثر من مجرد تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة، فبعض العادات اليومية قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وقد يكون لهذه العادات التى تبدو غير ضارة آثار سلبية على صحتنا على المدى الطويل، وفيما يلى 7 عادات شائعة يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تخطي أهم وجبة في اليوم

غالبًا ما يُنظر إلى وجبة الإفطار على أنها الوجبة الأكثر أهمية فى اليوم، يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى تعطيل العمليات الأيضية في الجسم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ووجدت دراسة نُشرت في مجلة "فرونتيرز" أن الأفراد الذين يتخطون وجبة الإفطار بانتظام لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم وزيادة مقاومة الأنسولين، وكلاهما من مسببات مرض السكري، كما يرتبط تخطي وجبة الإفطار بارتفاع ضغط الدم، وغالبًا ما يستهلك أولئك الذين يفوتون هذه الوجبة الحاسمة المزيد من السعرات الحرارية في وقت لاحق من اليوم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو عامل خطر كبير لارتفاع ضغط الدم.

فترات جلوس طويلة

أصبح الجلوس لساعات أطول هو القاعدة، سواء كان ذلك في وظيفة مكتبية أو أثناء مشاهدة الشاشات، ويرتبط نمط الحياة المستقر ارتباطًا وثيقًا بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ووفقًا لبحث نُشر فى عام 2021، يمكن أن تؤدي فترات الجلوس الطويلة إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم وارتفاع مستويات الأنسولين، كما تحذر جمعية القلب الأمريكية (AHA) أيضًا من أن الجلوس المفرط يمكن أن يقلل من كفاءة تدفق الدم ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك يمكن أن يساعد ممارسة النشاط البدني المنتظم، حتى الأفعال البسيطة مثل الوقوف والتمدد كل ساعة، في تقليل هذه المخاطر.

النوم بشكل أقل أو غير منتظم

النوم المنتظم والجيد مهم للصحة العامة، ويمكن أن تؤدي أنماط النوم غير المنتظمة وقلة النوم إلى تعطيل إيقاعات الجسم الطبيعية وزيادة خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي، وقد نشر المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، دراسة أظهرت أن جداول النوم غير المنتظمة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

كما تؤكد مؤسسة النوم الوطنية أن قلة النوم ترتبط بارتفاع ضغط الدم، النوم ضروري لتعافي الجسم وتنظيم هرمونات التوتر، ويمكن أن يؤدي النوم المتقطع إلى بقاء الجسم في حالة من اليقظة الشديدة، مما يرفع ضغط الدم بمرور الوقت.

تناول الأطعمة المصنعة بشكل مفرط

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكريات والصوديوم، وكلها ضارة بالصحة، ويمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة بانتظام إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم، حيث إن ارتفاع محتوى الصوديوم فى الأطعمة المصنعة يؤدى إلى احتباس الماء فى الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بينما تساهم الأطعمة السكرية في زيادة الوزن وزيادة مستويات السكر في الدم، وكلاهما من عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري.

الإجهاد المزمن

إن الإجهاد المزمن له تأثيرات بعيدة المدى على الصحة، وخاصة في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، فعندما يتعرض الجسم للإجهاد، يفرز الكورتيزول، وهو هرمون يزيد من مستويات السكر في الدم، وتشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن الإجهاد يمكن أن يسبب أيضًا ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم بسبب استجابة الجسم الطبيعية للعدوى، وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الارتفاعات المؤقتة إلى ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل إذا لم تتم إدارة الإجهاد بشكل فعال.

تناول المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر

المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والقهوة المحلاة، تساهم بشكل كبير في تطور مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، حيث تحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من السكريات المضافة، والتي يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم وتساهم في مقاومة الأنسولين بمرور الوقت، ويمكن أن تساهم هذه المشروبات في زيادة الوزن والسمنة، وكلاهما من عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي المحتوى العالي من السعرات الحرارية والقيمة الغذائية المنخفضة لهذه المشروبات إلى اتباع نظام غذائي غير صحي وضعف الصحة العامة.

عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم

إن النشاط البدني المنتظم ضروري للحفاظ على مستويات صحية من السكر وضغط الدم، إن نمط الحياة المستقرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم، وتساعد التمارين الرياضية الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية، وخفض مستويات السكر في الدم، وتعزيز فقدان الوزن، وكلها أمور بالغة الأهمية في الوقاية من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وتوصي منظمة الصحة العالمية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل كل أسبوع للحفاظ على صحة جيدة.