شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشغل وظيفة مكتبية؟ تناول هذه الأطعمة لتجنب أمراض العمل والان مع تفاصيل الخبر

في حياة اليوم المزدحمة بالنشاط، يقضي الأفراد أصحاب الوظائف المكتبية ساعات طويلة جالسين في مكان معين، ويمكن أن يؤدي هذا النمط من الحياة المستقرة والاختيارات الغذائية السيئة إلى نقص التغذية الذي يؤثر على الصحة العامة، ومن أجل الحفاظ على الصحة الجيدة وعيش حياة صحية، من الضروري فهم العناصر الغذائية التي من المرجح أن يفتقر إليها أصحاب الوظائف المستقرة وكيفية معالجة هذه المشكلات، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. العناصر الغذائية والفيتامينات التي قد يفتقر إليها أصحاب الوظائف المكتبية بسبب نمط الحياة المستقر: أحماض أوميجا 3 الدهنية

يمكن أن يؤدي نقص أوميجا 3 إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والمشاكل المرتبطة بالالتهابات، إن زيادة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية من شأنه أن يساعد الأفراد على تعزيز مناعتهم، والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية والسلمون والسردين والسلمون المرقط تساعد على تحسين الصحة العامة.

وتعتبر بذور الكتان أيضًا من المصادر الجيدة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي ضرورية لصحة الدماغ والقلب، فضلاً عن تقليل الالتهاباتـ وذلك بجانب المكملات الغذائية فهي أيضًا بدائل فعالة.

فيتامين د

فيتامين د ضروري لصحة العظام ووظيفة المناعة وتنظيم الحالة المزاجية، ويحصل معظم الناس على هذا الفيتامين من خلال أشعة الشمس، وأولئك الذين يقضون معظم وقتهم في الداخل معرضون لخطر عدم الحصول على ما يكفي منه، وقد يواجه الأشخاص الذين يعانون من هذا النقص صراعات مثل الاضطرابات العقلية أو التعب أو ضعف العظام، علاوة على ذلك، يمكن أن تنتج أمراض العظام عن نقص فيتامين د المزمن، مما يؤكد أهمية ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بانتظام أو الحصول عليه من المكملات الغذائية، لذلك من المهم إجراء اختبار منتظم لقياس مستويات فيتامين د وغيره من العناصر الغذائية الأساسية من خلال فحوصات الدم والفحوصات الطبية المنتظمة.

المغنيسيوم

المغنيسيوم ضروري للعمل السليم لعضلاتنا وأعصابنا وأنظمة الطاقة لدينا، كما أنه يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم منتظمة ويُعزز صحة القلب، وقد لا يستهلك الأشخاص الذين يعيشون حياة مستقرة ما يكفي من المغنيسيوم إذا لم يأكلوا ما يكفي من الخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور، ويمكن أن تؤدي مستويات المغنيسيوم المنخفضة إلى تقلصات العضلات والتعب وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، لذلك فإن تضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في نظامك الغذائي سيساعد في معالجة نقص المغنيسيوم، مثل المكسرات وبذور الكتان والشيا والخضروات مثل السبانخ والبامية وكلها مصادر ممتازة للمغنيسيوم، وتساهم الحبوب الكاملة والبقوليات أيضًا في تعزيز مستويات المغنيسيوم.

استراتيجيات للحد من نقص العناصر الغذائية لأصحاب الوظائف المكتبية على وجه الخصوص:

كما نعلم، الألياف الغذائية ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، وقد يساعد دمج المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات في نظامك الغذائي في تعزيز مدخولك من الألياف، وقد تساعد الأشياء البسيطة، مثل اختيار خبز الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض أو إضافة الفاصوليا إلى السلطات، حيث يمكن لهذه التغييرات الصغيرة أن تعزز بشكل كبير من استهلاك الألياف.

وتعد المنتجات الحيوانية ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الحبوب والخيارات النباتية والعضوية والطبيعية البديلة، مصادر جيدة لإضافة الألياف وفيتامين ب 12 إلى النظام الغذائي، كما يعد الحديد أحد أهم العناصر الغذائية لحياة أكثر صحة لأنه يساعد في نقل الأكسجين في الدم وتعزيز مستويات الطاقة بشكل عام.

قد لا يشعر الأشخاص الذين يعيشون نمط حياة خامل بالتعب الشديد ولكن قد يكون لديهم مستويات منخفضة من الحديد إذا كان نظامهم الغذائي يفتقر إلى الأطعمة الغنية بالحديد، لذلك يمكن أن يساعد تضمين اللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والعدس والسبانخ والحبوب المدعمة في زيادة مستويات الحديد في الجسم، ويمكن أن تكون مكملات الحديد مفيدة أيضًا لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد .

الأشخاص الذين لديهم وظائف مستقرة لديهم احتياجات غذائية مختلفة بسبب انخفاض مستويات النشاط البدني وعادات الأكل لديهم، ويتطلب الحفاظ على الصحة وتجنب النقص التأكد من استهلاك العناصر الغذائية الحيوية بكميات معتدلة، ويمكنهم تقليل المخاطر المرتبطة بأسلوب الحياة المستقرة وتعزيز صحتهم العامة من خلال اختيار ما يأكلونه بعناية، وإذا لزم الأمر، إضافة مكملات معينة والانخراط في حركة خفيفة طوال اليوم.