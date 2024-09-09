شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع طريقة للتخلص من حصوات الكلى بمكونات طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

حصوات الكلى عبارة عن رواسب صلبة تتكون في إحدى الكليتين أو كلتيهما، عندما يحتوي البول على تركيزات عالية من المعادن والأملاح وقليل من السوائل، يمكن أن تتبلور هذه المواد وتشكل حصوات، يمكن أن تتراوح حصوات الكلى في الحجم؛ بعضها صغير بحجم حبة الرمل، والبعض الآخر كبير بحجم اللؤلؤة أو كرة الجولف، وفقا لما نشره موقع health.

قد تنتقل حصوات الكلى الصغيرة عبر المسالك البولية وتمر دون أن تلاحظ ذلك، ولكن، قد تتعثر حصوات الكلى الأكبر حجمًا في الحالبين - الأنابيب التي تحمل البول من الكلى إلى المثانة - وتمنع تدفق البول. عندما يحدث هذا، قد تظهر عليك أعراض مثل التبول المؤلم، وألم البطن ، والغثيان والقيء، والحمى، أو البول الدموي أو العكر أو ذو الرائحة الكريهة.

قد يكون مرور حصوة الكلى مؤلمًا للغاية، ولكن يجب أن تبدأ في الشعور بالتحسن بمجرد مرورها. ولحسن الحظ، هناك مجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية والعلاجات الطبية التي يمكن أن تساعدك على تقليل الألم بسرعة.

العلاجات الطبيعية شرب كميات كبيرة من الماء

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم جزءًا مهمًا من إدارة حصوات الكلى والوقاية منها. يساعد شرب كمية كافية من الماء على تخفيف تركيز المعادن والأملاح والمواد الأخرى في البول، مما يساعد على منع تكون حصوات الكلى أو تضخمها.

احرص على شرب من 8 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا لمساعدة جسمك على التخلص من حصوات الكلى.

تجربة خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، وهو مركب قد يقلل من حجم حصوات الكلى ويجعل خروج الحصوات أسهل. كما يعمل خل التفاح على خفض كمية أكسالات الكالسيوم في البول، وهو مكون رئيسي للعديد من حصوات الكلى.

يحتوي خل التفاح أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل الألم والالتهاب المرتبط بحصوات الكلى.

تناول عصائر الحمضيات

قد تساعد عصائر الحمضيات، بما في ذلك عصير الليمون والليمون الحامض والبرتقال ، في تقليل حجم حصوات الكلى ومساعدتها على المرور بشكل أسرع. تحتوي جميع الحمضيات على كميات عالية من حمض الستريك - وهو مركب يرتبط بالكالسيوم، وهو معدن موجود في العديد من حصوات الكلى.