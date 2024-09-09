شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند تناول هذه الكمية من الحليب على معدة فارغة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يُشار إلى الحليب غالبًا بأنه مصدر الطاقة، فقد ثبت أنه كمصدر غني بالكالسيوم والبروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية، فإنه يساعد على التطور الشامل لجسم الإنسان، من العصائر إلى الشاي، نستهلك الحليب بأشكال مختلفة طوال اليوم، ولكن هل فكرت يومًا في شرب كوب من الحليب، أي حوالي 240 مللى على معدة فارغة؟، دعنا نتعرف على مزاياه وعيوبه، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تركيبة الحليب

قبل أن نتحدث عن مزايا وعيوب تناول الحليب على معدة فارغة، من المهم أن نفهم تركيبته، فالحليب يحتوي على مكونين رئيسيين، الأول هو الماء، والذي يشكل حوالي 87-90%، والذي يساعد على ترطيب الجسم ونقل العناصر الغذائية، كما يتكون من الكربوهيدرات في شكل اللاكتوز، وهو سكر طبيعي موجود في الحليب، ويوفر الطاقة ويساعد على امتصاص الكالسيوم، وبصرف النظر عن هذا، فهو مصدر غني بالبروتين، الكازين (80%)، الذي يساعد في إصلاح العضلات ويوفر الأحماض الأمينية الأساسية، ومصل اللبن (20%)، وهو سهل الهضم، ويدعم نمو العضلات، ويعزز المناعة.

كما يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية، والفيتامينات التي تذوب في الدهون (أ، د، هـ، ك)، والمعادن مثل الكالسيوم، وهو أمر ضروري لصحة العظام والأسنان، والبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما يحتوي على إنزيمات ومركبات نشطة بيولوجيًا، تساعد في هضم اللاكتوز، وإنزيمات أخرى تساعد في عمليات التمثيل الغذائي المختلفة.

وفقًا للخبراء، لا ينبغي للجميع تناول الحليب على معدة فارغة، يجب مراعاة ذلك اعتمادًا على تكوين جسمك، فعلى سبيل المثال، يجب على الأشخاص المعرضين للإصابة للسعال والأنفلونزا تجنب تناوله فى الصباح على معدة فارغة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من الحموضة، يُفضل لهم تناول الحليب البارد لأن الكالسيوم عند مزجه بالحامض يتحول إلى ملح ويخفف من الحموضة الحادة.

مثل أي طعام آخر، يأتي الحليب أيضًا بمجموعة من الإيجابيات والسلبيات، على الرغم من أن الحليب يعد مصدرًا قويًا للتغذية، إلا أنه يجب طلب المشورة من طبيب معتمد أو أخصائي تغذية، قبل إجراء أي تغييرات في النظام الغذائي.

فيما يلى.. فوائد تناول الحليب على معدة فارغة أول شىء في الصباح:غني بالعناصر الغذائية

وفقًا للخبراء، يعد الحليب مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والبروتين وفيتامين ب12 والمعادن مثل الفوسفور، وهي ضرورية للصحة العامة.

يُعزز الترطيب

وفقًا للخبراء، يتكون الحليب من حوالي 87٪ من الماء، بينما تتكون النسبة المتبقية البالغة 13٪ من الدهون والبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، والتي يُقال إنها تساعد في ترطيب الجسم، خاصة بعد الاستيقاظ في الصباح.

غني بالبروتين

ثبت أن الحليب مصدر غني بالبروتين، وهو أمر مهم لنمو العضلات وإصلاحها.

يساعد على الهضم

وفقًا لبعض الخبراء، فإن تناول الحليب على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تهدئة حموضة المعدة، وتوفير الراحة من ارتجاع الحمض، ويقال إن محتوى الدهون في الحليب يمكن أن يساعد في تغليف بطانة المعدة وتقليل التهيج.

فيما يلى.. أضرار تناول الحليب على معدة فارغة:التفاعلات الحمضية

يمكن أن تكون مشكلة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحموضة، وفقًا للخبراء، فإن الحليب حمضي قليلاً وتناوله على معدة فارغة قد يزيد من إنتاج الحمض لدى بعض الأشخاص، ما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع الحمض أو التهاب المعدة.

امتصاص العناصر الغذائية

يُقال أيضًا إن شرب الحليب وحده على معدة فارغة قد يعيق امتصاص بعض الأدوية أو العناصر الغذائية، مثل الحديد، بسبب محتواه من الكالسيوم.

زيادة الوزن

يحتوي 240 مللى من الحليب على حوالي 110 سعرات حرارية، 240 مللى جيد، ولكن زيادة الكمية قد تؤدي إلى ارتفاع إجمالي السعرات الحرارية ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

الحساسية

أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو لديهم حساسية من البروتين الموجود في الحليب، مثل الكازين أو مصل اللبن، قد يصابون بمشاكل أخرى في المعدة والجهاز الهضمي.