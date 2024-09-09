شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. 3 إرشادات جديدة لحمايتك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المثير للقلق، لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن أجل فهم المشكلة بشكل أفضل، قامت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب بمراجعة توصياتها، وذلك وفقًا لموقع doctissimo.

هناك تصنيف جديد لضغط الدم، للتعرف إذا كان مرتفعاً أم منخفضاً، بحسب الجمعية الأوروبية لأمراض القلب:

ضغط الدم غير مرتفع (<120>

ارتفاع ضغط الدم (بين 120/70 و و140/90 )

ارتفاع ضغط الدم (أعلى من 140/90 )

وفي حالة عدم ارتفاع ضغط الدم المؤكد، لا يوجد دليل لصالح العلاجات الخافضة للضغط، وينبغي تشجيع نمط حياة صحي وإعادة تقييم ضغط الدم في المستقبل.

في حالة وجود ارتفاع مؤكد في ضغط الدم، يمكن الإشارة إلى العلاج الخافض لضغط الدم لدى مريض شديد الخطورة يظل ضغط دمه أعلى من 130/80 على الرغم من القواعد الصحية والغذائية.

وفي حالة ارتفاع ضغط الدم المؤكد، تتم الإشارة رسميًا إلى العلاج الخافض لضغط الدم، فورًا، بالتوازي مع قواعد الصحة والنظام الغذائي.

- يجب أن يكون قياس ضغط الدم أكثر دقة وموحدًا

يجب أن يتم قياس ضغط الدم الذي يتم الاستشارة به بمعايير معينة ليكون موثوقًا وقابلاً للتكرار، ويجب إجراؤه بعد 5 دقائق في وضعية الجلوس في بيئة هادئة، ويجب وضع الكفة على مستوى الذراع ويجب أن تستفيد من الدعم حتى لا تؤثر تقلصات العضلات على قياس ضغط الدم.

- ينبغي تكرار قياسات ضغط الدم 3 مرات

وهذه القيود، التي لا تحظى باحترام كبير في الممارسة اليومية، تفسر الاهتمام الكبير بقياس ضغط الدم، حيث تشير التوجيهات إلى القواعد القياسية التي يجب تطبيقها.

مخاطر القلب والأوعية الدموية يصبح الأولوية

ويجب أيضًا إجراء تقييم سريع لمخاطر القلب والأوعية الدموية ، لا سيما من خلال الكشف عن مرض السكري أو فرط كوليستيرول الدم العائلي أو الفشل الكلوي المزمن، الهدف من العلاج الخافضة للضغط هو تقليل المخاطر القلبية الوعائية بشكل عام، سيكون العلاج مبكرًا ومكثفًا ومفيدًا لأن هذا الخطر مرتفع.

يجب إجراء الفحص الانتهازي عن طريق قياس ضغط الدم داخل العيادة كل 3 سنوات على الأقل قبل سن الأربعين وكل عام بعد سن الأربعين في المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المنخفضة أو المتوسطة.

الاعتماد أكثر على التدابير الصحية والنظام الغذائي

تلعب قواعد النظافة والنظام الغذائي دورًا حاسمًا في هذه التوصيات سواء في إدارة التحكم في ضغط الدم أو في تحقيق الفائدة الأوسع على صحة القلب والأوعية الدموية

تقييد الصوديوم ( أقل من 2 جم/يوم، أو أقل من 5 جم من الملح يوميًا) ولكن البيانات الأحدث تشير إلى الحاجة إلى تقليل ذلك بشكل أكبر بسبب الثراء الطبيعي للنظام الغذائي بالبوتاسيوم

ينبغي تشجيع اتباع نظام غذائي متوازن واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مثل نظام DASH الغذائي أو نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي .

يعد النشاط البدني ومكافحة نمط الحياة المستقر من التدابير الأساسية غير الدوائية، وتظل التوصيات بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا موضحة، ولكن يمكن أيضًا تحقيق 75 دقيقة من النشاط البدني القوي موزعة على ثلاثة أيام.