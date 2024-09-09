شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومه العالمى.. العلاج الطبيعي أحد الطرق الفعالة للتخلص من آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر

لقد وصل ألم الظهر، خاصة ألم أسفل الظهر، إلى مستويات وبائية خاصة بين العاملين الذين يشغلون وظائف مكتبية، وتتفاقم المشكلة بسبب طبيعة العمل المستقر والجلوس لفترات طويلة والممارسات السيئة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وتشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 80٪ من العاملين في وظائف المكاتب المستقرة يعانون من شكل من أشكال اضطراب العضلات الهيكلية (MSD) أثناء حياتهم المهنية، حيث أن آلام أسفل الظهر هي الشكوى الأكثر انتشارًا، بالإضافة إلى ذلك، لا يأخذ الموظفون فترات راحة كافية، مما يزيد من ضغط العمود الفقري وتيبس العضلات، لذلك فإن الحفاظ على أوضاع ثابتة لأكثر من 6 ساعات في اليوم يضاعف من خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر.

الصحة العقلية وعوامل التوتر

بالإضافة إلى عوامل الخطر الجسدية، تساهم الضغوط النفسية لحياة العمل الحديثة أيضًا في زيادة انتشار آلام الظهر، حيث يسبب الإجهاد المزمن المرتبط بالعمل وأحمال العمل الشاقة توترًا عضليًا مستمرًا، وخاصة في مناطق الرقبة وأعلى الظهر، ويزيد الإجهاد النفسي من إدراك الألم، مما يؤدي إلى مشكلة دورية حيث يؤدي الإجهاد إلى تضخيم آلام الظهر، وغالبًا ما يتم التقليل من شأن هذا التفاعل بين العقل والجسد في التقييمات السريرية، لكنه يلعب دورًا حاسمًا في استمرار الألم، ويمكن أن يساعد تقديم أنشطة واعية، مثل تمارين التنفس العميق أو فترات التأمل القصيرة أثناء يوم العمل، في تخفيف بعض هذا التوتر وتقليل آلام الظهر المرتبطة بالتوتر.

قلة النوم وتغير أنماط النوم

هناك سبب آخر مهمل لآلام الظهر وهو تأثير قلة النوم، فأنماط النوم المتغيرة، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن الإجهاد وساعات العمل الطويلة، يمكن أن تمنع الجسم من إصلاح نفسه بشكل كافٍ، وتؤدي قلة النوم إلى زيادة الالتهابات وإعاقة تعافي العضلات، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي مثل آلام الظهر، كما يمكن أن تؤدي بيئة النوم السيئة، مثل قلة جودة الفراش، إلى تفاقم المشكلة والشعور بعدم الراحة في العمود الفقري، لذلك فإن ضمان جودة النوم من خلال الحفاظ على روتين ثابت واستخدام الفراش المناسب ودمج تقنيات الاسترخاء قبل النوم يمكن أن يحسن بشكل كبير من صحة العمود الفقري.

إن الطبيعة المستقرة لحياة العمل الحديثة، إلى جانب عادات نمط الحياة غير الصحية، تزيد من العبء، ويؤثر الخمول البدني وسوء التغذية وعدم كفاية الترطيب بشكل كبير على صحة العمود الفقري، وتساهم هذه العوامل في إضعاف العضلات الأساسية التي تدعم العمود الفقري، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر.

وقد ثبت أن التدخين، وهو عامل خطر قابل للتعديل مهم آخر، يقلل من تدفق الأكسجين إلى هياكل العمود الفقري، مما يسرع من التنكس ويزيد من الألم.

دور العلاج الطبيعي في الوقاية والعلاج

يظل العلاج الطبيعي أحد أكثر التدخلات فعالية وثبتت سريريًا للوقاية من آلام الظهر وإدارتها، ويمكن للتدخل المبكر بالعلاج الطبيعي المستهدف أن يقلل من خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة، ويتضمن ذلك تثقيف الأفراد حول الوضعية الصحيحة، والتوصية بالتعديلات المريحة في مكان العمل، وتصميم أنظمة تمارين شخصية تهدف إلى تقوية العضلات الأساسية التي تدعم العمود الفقري.

بالنسبة للعمال الذين يعانون بالفعل من آلام الظهر، فإن برنامج إعادة التأهيل المنظم الذي يركز على حركة العمود الفقري والمرونة وتقوية الجذع يمكن أن يوفر راحة كبيرة، ومع استمرار ارتفاع متطلبات الحياة العملية الحديثة، فإن انتشار آلام الظهر سيظل يشكل تحديًا كبيرًا ما لم يتم اتخاذ تدابير استباقية.

ويمكن أيضًا دمج أنشطة اليقظة أثناء النهار، والحفاظ على نظافة النوم الجيدة، والاستفادة من العلاج الطبيعي، من أجل الوقاية والعلاج، فمن خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة، والوضعية المناسبة، والنصائح الجيدة حول بيئة العمل، يمكن إبعاد آلام الظهر، وتعزيز قوة عاملة أكثر صحة وإنتاجية.