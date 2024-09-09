شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأعشاب هتساعدك فى تقليل مستويات الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

هل تعاني في كثير من الأحيان من التعب أو الانزعاج أو ضيق التنفس أو الشعور بثقل في صدرك؟ هذه هي العلامات الخفية لارتفاع مستويات LDL (الكوليسترول السيئ)، والتي يمكن أن تؤثر على صحة القلب على المدى الطويل وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية، ومع ذلك، يمكن التحكم في نسبة الكوليسترول باتباع نمط حياة بسيط ونظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، وفقًا لموقع "WEBMD".

ومن المثير للاهتمام أن إضافة شاي الأعشاب إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل تراكم الكوليسترول السيئ في الشرايين ويمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب، وفيما يلي.. 6 أنواع من شاي الأعشاب معروفة بإمكانياتها في المساعدة في خفض الكوليسترول السيئ:

الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة، بما في ذلك دوره في إدارة مستويات الكوليسترول، ويساعد الشاي الأخضر الغني بالكاتيكين، وهو نوع من مضادات الأكسدة، على تقليل الكوليسترول الضار (LDL) مع زيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، وقد أظهرت الدراسات أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول ويعزز صحة القلب، ولتضمين هذا الشاي في نظامك الغذائي، انقع بعض أكياس الشاي الأخضر أو الأوراق في الماء الساخن لمدة 3-5 دقائق، وتناول 1-2 كوب يوميًا للحصول على الفوائد المثلى.

شاي الكركديه

شاي الكركديه، هو خيار ممتاز آخر لدعم صحة القلب، شاي الكركديه غني بالأنثوسيانين ومضادات الأكسدة الأخرى، وقد ثبت أنه يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية وخفض ضغط الدم، فقط قم بتخمير شاي الكركديه عن طريق نقع أوراقه أو أكياس الشاي منه في الماء المغلي لمدة 5-7 دقائق، وتناوله ساخنًا أو مثلجًا، مرة أو مرتين يوميًا.

شاي الثوم

لطالما تم الإشادة بالثوم لفوائده الصحية للقلب، بما في ذلك قدرته على خفض مستويات الكوليسترول، فهو غنى بمركب الأليسين، الذى يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول السيئ وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، فقط قُم بغلى فصوص الثوم المهروسة في الماء لمدة 5-10 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب، ويمكنك إضافة عصرة ليمون لتعزيز النكهة وتعظيم الفوائد الصحية لهذا المشروب.

شاي النعناع

شاي النعناع ليس منعشًا فحسب، بل قد يدعم أيضًا صحة القلب، وفي حين أنه معروف بتسكين مشاكل الجهاز الهضمي، يحتوي شاي النعناع على مركبات يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، إنه مفيد بشكل خاص لصحة الجهاز الهضمي بشكل عام، والتي ترتبط بصحة القلب، ولتحضير هذا الشاي، ما عليك سوى نقع أوراق النعناع أو أكياس منه في الماء الساخن لمدة 5 دقائق، وتناولها مرة أو مرتين في اليوم، خاصة بعد الوجبات.

شاي الكركم

شاي الكركم، المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي عندما يُصنع بالحليب، يحتوي على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات وللأكسدة، ويمكن أن يساعد الكركمين في خفض نسبة الكوليسترول السيئ ومنع أكسدة الكوليسترول، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب، ولتحضير هذا المشروب، امزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع الماء الساخن أو الحليب، يمكنك أيضًا إضافة قليل من الفلفل الأسود لتعزيز امتصاص الكركمين، وتناوله مرة أو مرتين في اليوم.

شاي الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل على نطاق واسع بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد شاي الزنجبيل في تقليل مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وقد يساعد الاستهلاك المنتظم منه في خفض نسبة الكوليسترول السيئ وتحسين الدورة الدموية، لتحضير هذا الشاي، اغلي شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء لمدة 10 دقائق، ثم صفيها وتناولها من مرة لمرتين يميًا ويمكن أيضًا تحليته بالعسل.