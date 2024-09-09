8 فوائد لنظام غذائي يعتمد على الأسماك

النظام الغذائي المعتمد على الأسماك يعد أحدث صيحة في عالم اللياقة البدنية، حيث ثبت دوره في زيادة العمر بسبب أنه نظام صحي، ووفقًا لموقع healthshots، وسنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية لتناول النظام الغذائي الذي يعتمد علي الأسماك، ومنها:

8 فوائد لنظام غذائي يعتمد علي الأسماك ومنها ​- يعزز صحة القلبتتضمن الأنظمة الغذائية التي تحتوي علي الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، وكلها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويساعد في تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وجدت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن تناول نظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. - يزيد من طول العمراتباع نظام غذائي غني بالأسماك يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول، فقد أجريت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية على 88400 مشارك ووجدت رابطًا بين النظام الغذائي الذي يعتمد على الأسماك وطول العمر، وكان خطر الوفاة لدى الذين يتناولون الأسماك أقل لدى كبار السن مقارنة بغير النباتيين. - يعزز صحة الدماغ

النظام الغذائي الغني بالأسماك، والذي يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر مفيدة لصحة الدماغ، تلعب الأحماض الدهنية المشتقة من الأسماك، وخاصة DHA وEPA، دورًا حاسمًا في تحسين الصحة الإدراكية وصحة الدماغ.

- يساعد على إنقاص الوزن هذا النظام الغذائي غني بالبروتين من الأسماك يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتساعدك في إدارة الوزن، يمكن أن يساعد الجمع بين هذه العناصر الغذائية في تقليل إجمالي السعرات الحرارية عن طريق إبقائك ممتلئًا لفترة أطول". - يخفف من خطر الإصابة بمرض السكرياتباع عادات نمط الحياة الصحية، بما في ذلك تناول الطعام الصحي، يمكن أن يساعدك في إدارة مرض السكري. وجدت دراسة نُشرت في مجلة Diabetes Care أن اتباع نظام غذائي نباتي يعتمد على الأسماك يمكن أن يساعد في حمايتك من مرض السكري من النوع 2 وإدارة مستويات السكر في الدم. - مفيد للهضم تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات يعزز صحة الجهاز الهضمي لأنه يضمن استهلاك ما يكفي من الألياف اللازمة لأمعاء صحية، يمكن للألياف الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات أن تساعد في تحسين الهضم وتطبيع حركة الأمعاء من خلال مكافحة الإمساك ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients .