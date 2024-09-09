شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع الطرق للتخلص من الدهون.. أضف الخل إلى طعامك والان مع تفاصيل الخبر

حرق بعض الدهون ليست بالمهمة المعقدة، فهناك عدد لا يحصى من برامج التمرين والأنظمة الغذائية، كما يمكن تحقيق حرق الدهون من خلال إجراء بعض التغييرات البسيطة على روتيننا اليومي، ويمكن لهذه العادات الصغيرة السهلة أن يكون لها تأثير كبير على عملية التمثيل الغذائي لدينا وتساعدنا على فقدان الدهون الزائدة بشكل أكثر فعالية، وفقً لموقع "Healthline".

فيما يلي.. 7 إستراتيجيات لمساعدتنا على حرق الدهون والشعور بصحة أفضل: تجنب أي مشروب غير صحي

يمكن أن يكون للمشروبات التي نختارها تأثير كبير على جهودنا في حرق الدهون، فالمشروبات مثل الصودا والعصائر ومشروبات الطاقة مليئة بالسعرات الحرارية الفارغة التي يمكن أن تعيق فقدان الدهون، لذلك تأكد من تناول الماء أو شاي الأعشاب أو القهوة السوداء والشاي الأخضر على وجه الخصوص، حيث تحتوي هذه المشروبات على عناصر مثل الكاتيكين التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتشجع حرق الدهون، كما يساعد شرب الماء قبل الوجبات في التحكم في الشهية، ما يجعلنا أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

زيادة تناول الحديد

يعلم الجميع أن الحديد مهم لنقل الأكسجين عبر الدم، ونقصه يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي، والأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والعدس واللحوم الحمراء هي مصادر ممتازة للحديد، وبدون الحديد الكافي، تكافح أجسامنا لحرق الدهون بكفاءة، ما يجعلنا نشعر بالتعب، وزيادة استهلاكنا للأطعمة الغنية بالحديد يزود أجسامنا بالطاقة التي يحتاجها للحفاظ على عمل عملية التمثيل الغذائي بكفاءة.

جرب التدريب المتقطع عالى الكثافة

هل تعلم أن التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) هو أحد أكثر الطرق فعالية لحرق الدهون في فترة زمنية قصيرة؟ يتناوب هذا التمرين بين فترات قصيرة من النشاط المكثف وفترات الراحة، ما يحافظ على ارتفاع معدل ضربات القلب وزيادة التمثيل الغذائي لفترة طويلة بعد انتهاء التمرين، ولا نحتاج إلى معدات فاخرة أو الكثير من الوقت للحصول على نتائج من التدريب المتقطع عالي الكثافة، حتى جلسة مدتها 20 دقيقة يمكن أن تحرق سعرات حرارية كبيرة.

تناول المزيد من البروتين

إن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين يساعدنا على تقليل الشعور بالجوع وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويستغرق هضم البروتين وقتًا أطول، ما يجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من استهلاكنا الكلي للسعرات الحرارية، ويتمتع البروتين بتأثير حراري أكبر من الدهون والكربوهيدرات، وبالتالي يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية أثناء هضمه، ويعد البيض والدواجن والفاصوليا مصادر ممتازة للبروتين الذي يمكن دمجه بسهولة في وجباتك.

أضف خل التفاح إلى وجباتك

لقد ثبت أن خل التفاح يزيد من حرق الدهون عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، ويساعد خل التفاح في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يساعد بدوره في منع ارتفاع مستويات الأنسولين، وهو الهرمون الذي يشجع على تخزين الدهون، إن إضافة ملعقة من خل التفاح إلى وجباتك أو السلطة يمكن أن يكون لها تأثير كبير.

تمارين القلب

تعتبر هذه الأنشطة مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات ممتازة لحرق الدهون، وتعمل تمارين القلب على ضخ الدم في القلب وتحسين قدرتنا على التحمل، كما تساعدنا على حرق السعرات الحرارية بشكل فعال، والخيار لنا هو المشي في الصباح أو في المساء.

عزز مدخولك من الألياف

الألياف مهمة جدًا لصحة الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد في فقدان الدهون عن طريق إبقائنا ممتلئين لفترة أطول وتقليل امتصاص السعرات الحرارية، الألياف القابلة للذوبان، الموجودة في الأطعمة مثل الشوفان والفاصوليا والفواكه، تخلق مادة تشبه الهلام في الأمعاء، ما يبطئ عملية الهضم ويجعلنا نشعر بالشبع لفترات طويلة من الزمن، إن زيادة تناولك اليومي للألياف لا يزيد من فقدان الدهون فحسب، بل يحسن أيضًا صحة الأمعاء ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.