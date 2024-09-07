شكرا لقرائتكم خبر عن ما علامات التمدد فى الحمل وطرق علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر علامات التمدد من الأمور الشائعة أثناء الحمل، حيث تظهر هذه العلامات على هيئة خطوط على الجلد، وغالبًا ما تظهر على البطن والثديين والفخذين والوركين بسبب التمدد السريع للجلد مع تمدد الجسم لاستيعاب نمو الطفل، وفي حين أن علامات التمدد جزء طبيعي من الحمل، فإن العديد من الأمهات الحوامل يبحثن عن طرق للوقاية منها وعلاجها، وهو ما يقدمه موقع "WEBMD".

علامات التمدد أثناء الحمل

تظهر علامات التمدد عندما تتمدد الطبقة الوسطى من الجلد، إلى ما يتجاوز قدرتها المرنة، ويتسبب هذا التمدد في كسر ألياف الكولاجين والإيلاستين في الجلد، مما يؤدي إلى تكوين ندبات تظهر على شكل خطوط حمراء أو أرجوانية أو وردية، وبمرور الوقت، يمكن أن تتلاشى هذه العلامات إلى لون أبيض فضي ولكنها قد لا تختفي تمامًا.

وتلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا في تحديد من سيصاب بعلامات التمدد، فإذا كانت والدتك أو أي من قريباتك من الإناث تعاني من علامات التمدد أثناء الحمل، فمن المرجح أن تعاني منها أيضًا، كما يمكن للتغيرات الهرمونية، وخاصة زيادة مستويات الكورتيزون، أن تضعف أيضًا الألياف المرنة للجلد، مما يزيد من احتمالية ظهور علامات التمدد.

فيما يلى.. طرق الوقاية من علامات التمدد خلال فترة الحمل:

على الرغم من عدم وجود طريقة مضمونة لمنع علامات التمدد، إلا أن بعض الاستراتيجيات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالية ظهورها وشدتها:

ترطيب البشرة بانتظام

يعد الحفاظ على ترطيب البشرة من أكثر الطرق فعالية لتحسين مرونتها، ضعي مرطبًا مثل زبدة الكاكاو أو زبدة الشيا أو الزيوت مثل زيت اللوز أو جوز الهند، على البطن والثديين والفخذين والوركين مرتين على الأقل يوميًا، كما أن المنتجات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو عشبة سنتيلا آسياتيكا مفيدة أيضًا.

حافظي على رطوبة جسمك

يساعد شرب الكثير من الماء في الحفاظ على مرونة البشرة وصحتها بشكل عام، لذلك احرصي على تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب بشرتك من الداخل إلى الخارج.

حافظى على نظام غذائي صحي

تناول نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن يدعم صحة الجلد، ركزى على الأطعمة الغنية بفيتامينات C وE والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد ضرورية لإنتاج الكولاجين وإصلاح الجلد.

التحكم في زيادة الوزن السريعة

من غير المرجح أن تؤدي زيادة الوزن التدريجية والثابتة أثناء الحمل إلى ظهور علامات التمدد، ويمكن أن يساعد اتباع إرشادات الطبيب الخاص بك في زيادة الوزن الصحي بما يُقلل الضغط على بشرتك.

خيارات العلاج لإزالة علامات التمدد بشكل كامل:

إذا ظهرت لديك علامات تمدد أثناء الحمل، فهناك العديد من خيارات العلاج التي يمكن أن تساعد في تقليل ظهورها:

العلاجات الموضعية

يمكن أن تعمل الكريمات والزيوت التي تحتوي على الريتينويد (مشتقات فيتامين أ) على تحسين مظهر علامات التمدد، ولكن يجب استخدامها فقط بعد الحمل والرضاعة الطبيعية، أثناء الحمل، اختاري بدائل أكثر أمانًا مثل حمض الهيالورونيك أو سنتيلا اسياتيكا أو المنتجات القائمة على حمض الجليكوليك.

العلاج بالليزر

يمكن أن تكون علاجات الليزر فعالة في تقليل لون وملمس علامات التمدد، حيث تعمل أشعة الليزر عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين وتعزيز تجديد الجلد، ومع ذلك، يوصى بهذه العلاجات عادةً بعد الولادة

تقشير الجلد بالكريستال

يتضمن هذا الإجراء غير الجراحي تقشير الطبقة العليا من الجلد لتحسين ملمسها وتقليل ظهور علامات التمدد، حيث أن تقشير الجلد بالكريستال آمن بشكل عام ويمكن إجراؤه بعد الولادة.