شكرا لقرائتكم خبر عن هذه العلامات بالعين مؤشر مبكر لارتفاع ضغط الدم.. لاحظها والحق نفسك والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة ولكنها غالبًا لا يتم تشخيصها وتؤثر على ما يقرب من مليار شخص على مستوى العالم، وباعتباره أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب غالبًا ما يمر ارتفاع ضغط الدم دون أن يلاحظه أحد، حتى فوات الأوان، في حين أن تغييرات نمط الحياة والفحوصات المنتظمة أمر بالغ الأهمية، تشير الدراسات إلى أن العيون قد تقدم أدلة مبكرة على هذه الحالة الصامتة، وفقا لما نشره موقع "Onlymyhealth".

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية بصمت، ما يؤدي إلى مضاعفات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والنوبات القلبية، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر تدريجيًا إلى إضعاف تدفق الدم لأجزاء مختلفة من الجسم، بما فى ذلك العينين، وهو ما قد يتجلى في علامات تحذير مبكرة قد يغفل عنها المتخصصون في الرعاية الصحية دون إجراء فحوصات روتينية.

أعراض العين المرتبطة بارتفاع ضغط الدم

عدم وضوح الرؤية: شكوى شائعة، قد تنتج عن تلف شبكية العين.

الرؤية المزدوجة: يمكن أن يحدث هذا إذا أثر ارتفاع ضغط الدم على الأوعية الدموية التي تغذي الأعصاب التي تتحكم في حركة العين.

فقدان الرؤية الكامل أو الجزئي: قد يحدث فقدان الرؤية المفاجئ بسبب انسداد الشريان الشبكي، وهي حالة خطيرة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

الصداع وألم العين: يمكن أن يشير ذلك إلى ارتفاع الضغط داخل العين أو حتى النزيف.

فحوصات العيون

يمكن أن تلعب فحوصات العين المنتظمة دورًا حاسمًا في تحديد ارتفاع ضغط الدم في وقت مبكر، وخاصة لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري منذ فترة طويلة، وينصح بإجراء فحوصات ومسح شبكية العين كل ستة أشهر، "يمكن أن يؤدي التعرف المبكر على علامات العين من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية إلى التدخل في الوقت المناسب، مما قد يمنع المضاعفات الشديدة لارتفاع ضغط الدم، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وفقدان البصر".