شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية لتقليل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

الخرف هو مرض يصيب الدماغ، حيث يتدهور الأداء الإدراكي للشخص، مما يعطل قدرته على التفكير والتذكر والاستدلال، وهو مشكلة صحية شائعة تؤثر على عدد هائل من الناس في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن يتراوح الخرف من خفيف إلى شديد، اعتمادًا على عمر الشخص وأعراضه، يصيب عادة الأشخاص فوق سن 60 عامًا ويمكن أن يزداد سوءًا بشكل كبير لدى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

فيما يلي العلامات والأعراض التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بالخرف لدى الشخص.

ارتباك

فقدان الذاكرة

صعوبة تذكر الأشياء

تغير مفاجئ في المزاج

الضياع في الحي المألوف

صعوبة في أداء المهام اليومية

عدم الاستقرار العاطفي

مواجهة مشكلات التواصل مثل العثور على الكلمات

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالخرف

على الرغم من أن الخرف مشكلة صحية شائعة بين كبار السن، إلا أنه ليس علامة على الشيخوخة الصحية، يعيش بعض الأشخاص حياتهم دون الإصابة بالخرف على الإطلاق، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالخرف من خلال تحديد عوامل الخطر الخاصة به واتباع هذه النصائح الخمس للوقاية.

الأكل الصحي

يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في الشيخوخة الصحية. تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الصديقة للدماغ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف. على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك. ومع ذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن يحافظ على صحة الدماغ ونشاطه، يؤثر تناول الطعام السيئ بشكل مباشر على الجهاز الهضمي والمزاج، توصي مؤسسة القلب البريطانية بتناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 وأوميجا 6 لتعزيز صحة الدماغ .

احرص على ممارسة بعض الأنشطة البدنية مثل المشي أو صعود السلالم أو ممارسة اليوجا، كما أن التمددات الصغيرة اليومية قد تكون مفيدة أيضًا. تعمل التمارين الرياضية على تعزيز الدورة الدموية والحفاظ على صحة العظام، كما تمنع ممارسة التمارين الرياضية أمراض القلب التي تؤثر بشكل غير مباشر على الدماغ وقد تؤدي إلى الخرف لذا، حافظ على نشاطك وواصل الحركة.

منع إصابة الرأس

يمكن أن تؤدي إصابة الدماغ إلى صدمة قد تؤدي إلى الخرف. وتقول جمعية الزهايمر إن إصابة الدماغ الرضحية تشكل خطرًا كبيرًا على تدهور الصحة الإدراكية، في الواقع، تعد إصابات الدماغ واحدة من أكثر أسباب الخرف شيوعًا لدى كبار السن، من المهم حماية رأسك من التعرض للضرب أو الإصابة لتقليل خطر الإصابة بالخرف.

يمكن الوقاية من الخرف مبكرًا من خلال السيطرة على عوامل الخطر المرتبطة به. حافظ على نمط حياة ونظام غذائي صحي لمنع نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، استشر طبيبك إذا لاحظت أي أعراض للخرف.

