شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الحديد في الجسم.. 10 أطعمة ترفع مستوياته في الدم والان مع تفاصيل الخبر

الحديد هو أحد المكونات الرئيسية للهيموجلوبين المعدن الأساسي للجسم، مما يعزز الأكسجين للأنسجة والخلايا، إلا أن احتياجاته تختلف حسب العمر والجنس ومستوى النشاط البدني، وتحتاج النساء في سن الإنجاب والحوامل أيضًا إلى كمية أكبر من الحديد مقارنة بالرجال والنساء بعد انقطاع الطمث.

ووفقا لموضع doctissimo فالأطعمة الغنية بالحديد هي تلك ذات الأصل الحيواني، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية،.

فيما يلي بعض فئات الأطعمة الغنية بالحديد:

- تعتبر اللحوم الحمراء من أغنى مصادر حديد ، وخاصة لحم البقر والضأن.

-الدواجن الدجاج والديك الرومي غنيان أيضاً بالحديد.

-المأكولات البحرية المحار.

-الحبوب الكاملة.

-البقوليات العدس، الفاصوليا البيضاء، فول الصويا.

-الخضار الورقية، مثل السبانخ، فهي مصدر للحديد، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين أ، وحمض الفوليك.

-الفواكه التي تحتوي على الحديد، ومنها التوت، المشمش المجفف، والمكسرات.

ما هو المشروب الغني بالحديد؟

المشروبات المختلطة المصنوعة من الفواكه أو الخضراوات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تكون مصادر للحديد، العصائر المصنوعة من البنجر، والسبانخ، والبقدونس، والخيار، والليمون، كما أن بعض المشروبات التي تحتوي على فيتامين C يمكن أن تساعد في تعزيز امتصاص الجسم للحديد.

