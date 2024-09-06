شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروبات تساعد في تقليل دهون الكبد والان مع تفاصيل الخبر

تساعد الكثير من المشروبات في تعزيز صحة الجسم والكثير من الأعضاء أهمها الكبد، في التقرير التالى نستعرض أبرز 3 مشروبات تساعد على تنقية الكبد ومكافحة مرض الكبد الدهنى، وهى وفقا لموقع اكسبريس الشاي الأخضر والقهوة وعصير البنجر، حيث تساعد فى مكافحة الكبد الدهني.

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين، وهي مادة يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الكبد وتقليل الدهون في الكبد، ويرتبط تناول القهوة بانخفاض مستويات إنزيمات الكبد،، بينما يحتوي عصير البنجر على البيتين، المعروف بقدرته على تقليل تراكم الدهون في الكبد.

كم مرة يجب علينا أن نستهلك هذه المشروبات؟

لصحة الكبد تناول ثلاثة أكواب من القهوة، وكوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر، وكوب واحد من عصير البنجر يوميًا، هذه الكميات آمنة بشكل عام ويمكن أن تساعد في تقليل مستويات إنزيمات الكبد وتحسين وظائف الكبد ودعم إزالة السموم.

ومع ذلك، يحذر التقرير من أن الإفراط في تناول الشاي الأخضر يمكن أن يسبب تسمم الكبد، كما أن عصير البنجر يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، مما يجعله غير مناسب لبعض الأشخاص، وخاصة مرضى السكري.

فوائد البنجر

يساعد محتوى البيتين الموجود في البنجر في دعم قدرة الكبد على معالجة الدهون والتخلص منها، ومنع تراكمها في الكبد. يحتوي البنجر أيضًا على النترات التي يمكنها تحسين تدفق الدم وتعزيز وظائف الكبد بشكل أفضل، ونصح بتناول البنجر كاملاً في السلطات بدلاً من عصيره بسبب افتقاره للألياف وارتفاع محتواه من السكر.

يوصى بتناول الشاي الأخضر والقهوة بين الصباح وأوائل فترة ما بعد الظهر لتعزيز اليقظة وتجنب اضطرابات النوم والآثار الجانبية الأخرى.

لكن الإفراط في تناول الشاي الأخضر والقهوة يمكن أن يسبب الحرمان من النوم، والحموضة، وانخفاض امتصاص الحديد، ومشاكل الأمعاء، وبالتالي لا ينبغي تناولهما على معدة فارغة.