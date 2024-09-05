شكرا لقرائتكم خبر عن أحياناً يكون مفيدا وإيجابيا.. إمتى تقلق لو بتكلم نفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

الحديث مع النفس هو الحوار الداخلي الذي يجريه الناس مع أنفسهم. يتحدث معظم الناس مع أنفسهم بدرجة ما، على الرغم من أنهم قد لا يدركون دائمًا أنهم يفعلون ذلك. يمكن أن يتضمن حوارك الداخلي كلًا من الحديث الإيجابي والسلبي مع النفس. تُظهر بعض الأبحاث أن الحديث مع النفس يمكن أن يحسن مهارات التفكير وحل المشكلات وفقا لما نشره موقع health.

وفي حين أن التحدث إلى نفسك أمر طبيعي في معظم الحالات، إلا أنه قد يكون أيضًا علامة على وجود حالة صحية عقلية إذا أصبح الحديث الذاتي شديدًا. وذلك لأن الحديث الذاتي يمكن أن يزداد أحيانًا مع الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية. تُظهر الأبحاث أن ما تقوله لنفسك - وليس عدد المرات التي تتحدث فيها إلى نفسك - هو مؤشر أفضل على صحتك العقلية.

وقد يتحدث الناس أيضًا إلى أنفسهم للمساعدة في حل المشكلات، أو تقليل القلق قبل عرض تقديمي كبير، أو تحسين أدائهم في المدرسة أو الرياضة. يشير هذا النوع من الحديث إلى الحديث الإيجابي مع الذات.

فوائد التحدث مع نفسك



يمكن أن يكون التحدث إلى نفسك أداة مفيدة، وخاصة إذا كنت تستخدمها لتحقيق الأهداف أو معالجة المواقف الصعبة أو تحسين أدائك. وجدت إحدى الدراسات أن التحدث الإيجابي مع النفس يساعد في تحسين أداء الأطفال في الرياضيات، وخاصة عندما يشككون في قدراتهم.

الحديث الذاتي الإيجابي والسلبي

يمكن أن يكون الحديث الذاتي سلبيًا أو إيجابيًا. في الحديث الذاتي السلبي، فإنك تؤكد وتعزز الأفكار أو المعتقدات السلبية عن نفسك أو موقفك. على سبيل المثال، قد تركز على مخاوفك أو همومك أو حتى المجالات التي فشلت فيها أو ارتكبت فيها خطأ، قد يكون لهذا النوع من الحديث السلبي مع النفس تأثير غير صحي على صحتك ورفاهيتك.

بعض الطرق لتجنب النقد وتطوير حوار داخلي أكثر إيجابية: تحدث مع نفسك بضمير الغائب



وجد الباحثون أن الحديث الذاتي التحفيزي مفيد بشكل خاص إذا تحدثت إلى نفسك بضمير الغائب. على سبيل المثال، يبدو أن قول "يمكنك القيام بذلك!" أكثر فعالية من قول "أستطيع القيام بذلك!" فهو لا يقلل من مقدار القلق والتوتر الذي قد تشعر به فحسب ، بل يخلق أيضًا مسافة اجتماعية بينك وبين التحدي أو المشكلة التي تواجهها.

التركيز على الامتنان



في بعض الأحيان، تكون أفضل طريقة لإعادة صياغة أفكارك أو حديثك السلبي مع نفسك هي إعادة توجيهها إلى شيء آخر - مثل التركيز على الامتنان . إن التحدث إلى نفسك حول ما تقدره أو تشعر بالامتنان له يمكن أن يحول تركيزك بعيدًا عن الأشياء السلبية التي قد تمر بها أو تشعر بها.

استخدم تقنيات اليقظة الذهنية



يمكن أن يسبب الحديث مع النفس تأثيرات إيجابية وسلبية، اعتمادًا على ما تقوله لنفسك. عند الجمع بين تقنيات اليقظة الذهنية ، قد تتمكن من موازنة حديثك مع نفسك والتركيز على الحاضر بدلاً من التفكير في ما قد يحدث في الماضي أو المخاوف بشأن المستقبل. قد تتضمن اليقظة الذهنية التنفس العميق أو حتى اليوجا.