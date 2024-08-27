شكرا لقرائتكم خبر عن عالي القيمة الغذائية.. اعرف فوائد سمك الماكريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالثلاثاء، 27 أغسطس 2024 06:00 ص
تابع التقرير أن سمك الماكريل غني بالعناصر الغذائية الصحية وفوائده الغذائية عظيمة فهو يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، على عكس بعض أنواع البروتين الدهني كذلك يعمل على خفض معدل ضغط الدم ما يقي الجسم من ارتفاعات واختلالات ضغط الدم المعروفة.
يقلل سمك الماكريل من نسب الدهون في الجسم، فضلاً عن أنه يعزز من اليقظة والنشاط العام فضلاً عن الشعور بالانتباه والتركيز نظرًا لاحتوائه على كم هائل من الأوميجا 3 الصحية والمعززة لصحة الأعصاب والدماغ والعضلات أيضًا.
ينصح بتناول سمك الماكريل نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفسفور والنياسين وفيتامينات متعددة ومختلفة أهمها فيتامين ب بأنواعه الذي يعزز من صحة الأعصاب وقوتها وسلامتها.
وأوضح التقرير أن سمك الماكريل لا يقل قيمة غذائية عن الأسماك المختلفة مثل السلمون عالي القيمة الغذائية، كما أنه يحتوي على المعادن التي يحتاجها الجسم بشكل جيد يوميا ويوفر حصة البروتين اليومية نظرا لاحتوائه على كم هائل وصحي منها، لذا ينصح بتناوله نظرا لفوائده العظيمة، مع إدخاله في كل الانظمة الغذائية الصحية المتكاملة.
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