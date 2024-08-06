شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا المشروب في الصباح.. يعزز مناعتك ويطرد السموم من جسمك والان مع تفاصيل الخبر

إن تناول ماء الثوم في الصباح هو طريقة بسيطة وفعالة لجني فوائد هذا النوع من التوابل، قد تبدو هذه الممارسة غير عادية، لكن فوائدها تستحق النظر إليها، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 7 أسباب مقنعة لإدراج ماء الثوم في روتينك الصباحي.

العناصر الغذائية الموجودة في الثوم

الثوم غني بالعناصر الغذائية، فهو مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين سي وفيتامين ب6 والمنجنيز، ويحتوي الثوم على مركبات قوية مثل الأليسين، الذي يساهم في رائحته المميزة، وقد ارتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز وظيفة المناعة ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما يوفر الثوم مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وتدعم الصحة العامة.

يعزز وظيفة المناعة

يُعرف الثوم بخصائصه المعززة للمناعة، فهو يحتوي على مركبات مثل الأليسين، والتي ثبت أنها تعزز قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوى، لذلك فإن شرب ماء الثوم في الصباح يمكن أن يساعد في تقوية دفاعات الجسم، مما يجعله أكثر قدرة على مقاومة الأمراض الشائعة والفيروسات الموسمية.

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يرتبط الاستهلاك المنتظم للثوم بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يساعد الثوم في خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول، وكلاهما ضروري لصحة القلب، وقد يساعد شرب ماء الثوم في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد الثوم على الهضم

فهو يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، إن شرب ماء الثوم في الصباح يمكن أن يحفز الجهاز الهضمي، مما يساعد على تعزيز الهضم بشكل أفضل وتقليل الأعراض مثل الانتفاخ والغازات، وقد يساعد أيضًا في موازنة البكتيريا المعوية من خلال مكافحة البكتيريا الضارة.

يُزيل سموم الجسم

الثوم هو مُزيل سموم طبيعي، يساعد الجسم على التخلص من السموم والمعادن الثقيلة، ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فيه مساعدة الكبد في التخلص من المواد الضارة، لذلك فإن بدء يومك بماء الثوم يمكن أن يدعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في جسمك، ويعزز الصحة العامة والحيوية.

يُعزز عملية التمثيل الغذائي

لقد ثبت أن الثوم له تأثير إيجابي على عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يساعد في تعزيز معدل التمثيل الغذائي لديك ودعم إدارة الوزن، ويمكن أن يساعد شرب ماء الثوم في الصباح في تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك طوال اليوم، مما قد يساعد في التحكم في الوزن ومستويات الطاقة.

يُحسن صحة الجلد

تساهم مضادات الأكسدة ومركبات الكبريت الموجودة في الثوم في صحة الجلد من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، قد يساعد الاستهلاك المنتظم لماء الثوم في الحصول على بشرة أكثر وضوحًا وتقليل حب الشباب وتعزيز بشرة صحية ومتوهجة.

يُنظم مستويات السكر في الدم

قد يلعب الثوم دورًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو أمر مفيد لمن يعانون من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين، يمكن أن يساعد شرب ماء الثوم في تحسين حساسية الأنسولين واستقلاب الجلوكوز، مما قد يساهم في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.