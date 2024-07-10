أخطر 10 أمراض في العقدين الماضيين.. منها الإسهال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

مع تزايد الحديث حول أخطر الأمراض في العالم، يذكر آخر تقارير منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد، أن الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم خلال 20 عاما مضت حتى 2019، جاءت مصنفة وفقاً للعدد الإجمالي للخسائر في الأرواح، بثلاثة موضوعات عامة: القلب والأوعية (داء القلب الإقفاري والسكتة الدماغية)، والجهاز التنفسي (داء الانسداد الرئوي المزمن، وأمراض القناة التنفسية السفلى)، والحالات المرضية في المواليد -التي تشمل الاختناق الولادي ورضخ الولادة، والإنتان الوليدي والعدوى الوليدية، ومضاعفات الولادة المبتسرة.

وظلت أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة على الصعيد العالمي على مدى السنوات الـ20 الماضية. غير أن عدد الأشخاص الذين تفتك بهم اليوم يفوق أي وقت مضى. فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بأكثر من مليوني حالة منذ عام 2000، ليصل إلى نحو 9 ملايين حالة وفاة في عام 2019. وتمثل أمراض القلب حالياً 16% من مجموع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. وقد تركز أكثر من نصف عدد الوفيات الإضافية الناجمة عنها، وعددها مليونا وفاة، في إقليم غرب المحيط الهادئ. وعلى العكس من ذلك، شهد الإقليم الأوروبي تراجعاً نسبياً في أمراض القلب، إذ انخفضت الوفيات الناجمة عنها بنسبة 15%.

غير أن جميع الحالات المذكورة تالياً، هي قابلة للعلاج وفق بروتوكولات محددة ووفق ظروف معينة. والأمراض الـ10 هي:

داء القلب الإقفاري

السكتة الدماغية

داء الانسداد الرئوي المزمن

أمراض القناة التنفسية السفلى

الحالات المرضية في المواليد

سرطان الرئة

داء ألزهايمر

أمراض الإسهال

داء السكري

أمراض الكلى

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