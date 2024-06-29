شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراحل لضربة الشمس.. اعرف أعراض كل مرحلة والإسعافات الأولية لها والان مع تفاصيل الخبر

تؤثر موجة الحر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم وتعرضهم لخطر الإصابة بضربة شمس، وبالتالي يصدر جسمك عدة علامات تحذيرية قبل أن تصاب بضربة شمس، إذا بدأت تشعر بالدوار أو العطش أو الشعور بالإعياء بشكل عام، فإن الابتعاد عن الحرارة وشرب الكثير من الماء البارد يكفي لحمايتك، في هذا التقرير نتعرف على مراحل ضربة الشمس والإسعافات الأولية لها، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

كما أن الحوامل أو كبار السن أو الأطفال يكونون أكثر عرضة لمخاطر ومضاعفات ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك بعض الأدوية بما في ذلك مدرات البول وبعض الأدوية النفسية، تزيد أيضًا من خطر الجفاف وضربة الشمس.

حتى الأشخاص الأصحاء يمكن أن يموتوا بسبب ضربة الشمس خلال الأيام التي تكون فيها الحرارة والرطوبة مرتفعة للغاية بمجرد فشل آليات التبريد في الجسم، تأتي ضربة الشمس بقوة وبسرعة، ويمكن أن تكون قاتلة.

نظرًا لأن موجات الحرارة أصبحت شائعة وشديدة بشكل متزايد، فمن المهم معرفة المخاطر التي قد تتعرض لها فيما يلي بعض العلامات المبكرة لضربة الشمس وكيفية التدخل.

المرحلة 1: الجفاف

المرحلة الأولى من ارتفاع درجة الحرارة هي الجفاف، عندما يتعرق جسمك ليبرد نفسه، تفقد السوائل والمعادن الحيوية وقد تبدأ في الشعور بالإعياء.

قد تشعر بالضعف والتعب والعطش في هذه المرحلة من المرض الحراري ويطلق بعض الخبراء على هذه المرحلة المبكرة اسم "التعب الحراري".

أعراض المرحلة الأولى من ارتفاع درجة حرارة الجسم تشمل العطش، التعب، التعرق، التشنج.

إذا حاولت ممارسة التمارين في درجات حرارة عالية أو ظروف رطبة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بتشنجات شديدة. إن التشنجات العضلية في اليدين والساقين والقدمين هي الأكثر شيوعًا، لكن بعض الأشخاص يعانون أيضًا من تشنجات في البطن نتيجة للجفاف.

من المهم الخروج من الشمس وإعادة الترطيب بمجرد أن تبدأ في الشعور بالمرض في الحرارة.

نلجأ إلى الظل أو نستخدم تكييف الهواء أو نقلل من النشاط البدني، وهذا غالبًا ما يكون كافيًا للتبريد بشرط أن نستمر في ترطيب الجسم.

سيتعافى معظم الأشخاص من أعراض التعب الحراري خلال ساعة من الراحة في مكان بارد وتعويض السوائل، وفقًا لمايو كلينك إذا استمرت الأعراض، يجب عليك طلب الرعاية الطبية العاجلة.

المرحلة الثانية: الإنهاك الحراري

إذا لم تحافظ على نظام معالجة الجفاف الخاص بك، فسوف تستمر في ارتفاع درجة حرارتك حتى تشعر بالمرض الجسدي.

في هذه المرحلة، قد تشعر بالصداع وتشعر بالغثيان بالتأكيد تشعر بالتعب والضعف، يطلق الأطباء على هذه المرحلة من ارتفاع درجة الحرارة اسم "الإرهاق الحراري".

أعراض المرحلة الثانية من ارتفاع درجة الحرارة (الإرهاق الحراري) بما في ذلك الصداع والحمى وزيادة العطش وآلام العضلات والغثيان.

عندما تشعر بالإرهاق بسبب الحرارة، تظل درجة حرارة جسمك الأساسية قريبة من المعدل الطبيعي، ولكن التأثيرات الأكثر خطورة لارتفاع درجة الحرارة وفقدان السوائل قد بدأت وقد يشمل ذلك الدوخة والإغماء والحمى وضيق التنفس، وفقًا لـ كليفلاند كلينيك.

ويرتفع معدل ضربات القلب لأن جسمك يعمل بجهد أكبر للتبريد، إذا لاحظت أن شخصًا معرضًا لخطر كبير يعاني من الإجهاد الحراري، فقد ترغب في نقله إلى المستشفى.

بالنسبة لشخص يتمتع بصحة جيدة، يكفي عادة أن يشرب الماء البارد، ويبرد الجلد بمنشفة مبللة أو زجاجة رذاذ، ويستخدم مروحة أو مكيف هواء إذا أمكن.

المرحلة 3: ضربة الشمس

عندما ينفد الجسم من السوائل للتعرق، فإنه يفقد القدرة على تبريد نفسه. تستمر درجة حرارة الجسم الأساسية في الارتفاع إلى مستويات قد تكون خطيرة، ولكن الآن لا توجد آلية داخلية لإيقافها، وتسمى هذه المرحلة "ضربة الشمس".

قد يبدو الأشخاص المصابون بضربة الشمس باللون الأحمر علة وجههم بشرتهم ساخنة وجافة عند اللمس، حيث لم يعد الجسم قادرًا على التعرق في هذه المرحلة، من الضروري الخروج من الحرارة.

أعراض المرحلة الثالثة من ارتفاع درجة الحرارة (ضربة الشمس) بما في ذلك الارتباك وقلة العرق واحمرار الجلد الجاف وفشل الأعضاء.

عند الدخول في المرحلة الثالثة من ارتفاع درجة الحرارة فإن التغير في الأعراض يمكن أن يكون دراماتيكيا، قد يصبح الشخص الذي كان يشعر بالتوعك لعدة ساعات مشوشًا فجأة أو غير مدرك لما يحيط به.

وقد تتفاقم حالتهم في غضون دقائق، حيث لا يملك الجسم أي وسيلة لتنظيم درجة حرارته الداخلية، الأعضاء الحيوية بما في ذلك الدماغ والكلى والقلب معرضة لخطر التلف الدائم.

إذا كنت تشك في أن شخصًا ما من حولك مصاباً بضربة شمس، فيجب أن يكون ردك الأول هو الاتصال بالإسعاف ونقله إلى الطوارئ بأحد المستشفيات، هذه حالة تهدد الحياة بسرعة حيث تكون الدقائق مهمة من حيث التدخل لإنقاذ حياتهم.

ضربة الشمس يتم علاجها بنفس المستوى من الإلحاح مثل النوبة القلبية الكبرى أو السكتة الدماغية العصبية في أقسام الطوارئ.

وفي الحالات الخطيرة، سيعمل العديد من الأطباء والممرضات وفرق الطوارئ الطبية معًا لتبريد المريض من الداخل والخارج باستخدام حمامات الثلج والسوائل الوريدية.