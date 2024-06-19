شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الإمساك بشكل طبيعى بالألياف.. أكلات ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

الإمساك أكبر مشكلة هضمية وإخراجية قد تسبب الانزعاج لصاحبها، فصعوبات التبرز وقساوة البراز تؤثر بشكل كبير على الحركة المعدية، وسهولة الهضم، وكذا امتصاص الطعام، والقدرة على الاستفادة من عناصر الطعام كذلك، ويمكن أن تجد الكثير من الأدوية التي تحاول علاج الإمساك، لكنها بالفعل لا يمكنها حل المشكلة من جذورها، فال‘إمساك يحتاج لنمط حياتى وغذائى وملينات طبيعية تسهل حركة الهضم، وحركية المعدة وتعزز من سيولة البراز، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع لايف سترونج الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير موضحا أن العلاج الطبيعى للإمساك يكمن في اتباع نظام غذائى غنى بالألياف الكثيرة، تلك الألياف التي تحرك المعدة جيدا فتعزز من الإخراج السهل والسلس، تابع موضحا أن الألياف تحد من ارتفاع نسب السكر في الدم، فضلا عن أنها تتحكم كذلك في نسب الكوليسترول في الدم، فضلا عن أنها تعزز من صحة الجهاز الهضمة وحركة الأمعاء

فيما نصح تقرير نشر في موضقع هيلث هارفارد الطبي، مجموعة من الأطعمة الغنية بالألياف الصحية ومنها :

الفاصوليا بأنواعها

العدس بأنواعه

البازلاء الخضراء

التوت بأنواعه المتعددة كذلك

الكيوي والحمضيات بشكل عام

الكمثرى قليلة السكر كثيرة الألياف

البرتقال الصحى

اليوسفى الصحى أيضا

التين المجف الصحى المعزز لحركية المعدة

الخوخ والبرقوق كذلك يساعدان على زيادة نسب الألياف