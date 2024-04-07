شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصحة العالمي.. 7 تغييرات فى نمط حياتك تحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبع الكثيرون نمط حياة يومي غير صحي، فعدم ممارسة أي أنشطة، وتناول الأطعمة السريعة، تعد من الأسباب التي تزيد فرص الإصابة بالسرطان، وفي اليوم العالمي للصحة يقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض التغييرات في نمط الحياة التي تقلل الإصابة، ومنها:

-الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين سببًا رئيسيًا للسرطان والوفيات الناجمة عن السرطان، لذا يحب تجنب التدخين والتعرض للتدخين السلبي لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة والحنجرة والفم والبنكرياس.

- تناول الطعام الصحي

ركز على الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، واتباع نظام غذائي غني بالألياف، وقلل من اللحوم المصنعة، والأطعمة السكرية، والمقلية الغنية بالدهون، لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والجهاز الهضمي، والأنظمة الغذائية النباتية غنية بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا الطبيعية.

- حافظ على وزن صحي ومارس النشاط البدني

ترتبط السمنة بسرطان الثدي والقولون وبطانة الرحم والكلى. استهدف ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، مع تمارين القوة.

- احم بشرتك من الشمس

يمكن أن تؤدي الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس إلى الإصابة بسرطان الجلد. استخدم واقي الشمس (SPF 30 أو أعلى)، وارتداء الملابس الواقية وتجنب ساعات الذروة للشمس يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

- احصل على التطعيم

يمكن للقاحات مثل لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ولقاح التهاب الكبد B أن تحمي من الفيروسات التي تسبب سرطان عنق الرحم وسرطان الكبد.

- قم بإجراء فحوصات طبية منتظمة

الاكتشاف المبكر من خلال الفحوصات المنتظمة لسرطانات مثل سرطان الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم يمكن أن ينقذ الأرواح. يمكن أن تساعد الاختبارات الذاتية لسرطانات مثل سرطان الثدي وسرطان الخصية في الكشف المبكر.

- النوم الصحي وإدارة التوتر

يمكن أن يساعد النوم لمدة ثماني ساعات يوميًا والتأمل واليوغا في تحسين صحتك العامة ووظيفة المناعة.

