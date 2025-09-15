قمة الدوحة تتجاوز الإدانة: البيان الختامي يدعو لمراجعة العلاقات مع إسرائيل وتعليق عضويتها بالأمم المتحدة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: اختتمت القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة، الاثنين، بإصدار بيان ختامي هو الأكثر حسمًا منذ سنوات، حيث لم يكتفِ بإدانة الهجوم الإسرائيلي على قطر، بل دعا إلى اتخاذ خطوات عملية وغير مسبوقة، تشمل دعوة جميع الدول إلى مراجعة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وتنسيق الجهود لتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.

البيان الختامي، الذي اعتُمد في ختام القمة، أدان "بأشد العبارات هجوم إسرائيل الجبان غير الشرعي على دولة قطر"، مؤكدًا أن "عدوان إسرائيل الغاشم يقوض أية فرص لتحقيق سلام بالمنطقة". وأعلن البيان التضامن المطلق مع قطر، معتبراً أن "العدوان على مكان محايد للوساطة يقوض عمليات صنع السلام الدولية".

دعوات لإجراءات ملموسة

في تحول لافت عن البيانات السابقة، طالب البيان بضرورة اتخاذ إجراءات محددة، من بينها:

* دعوة جميع الدول إلى "تعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر".

* تنسيق الجهود الرامية إلى "تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة".

* دعوة جميع الدول إلى "مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل".

* التحرك العاجل للمجتمع الدولي "لوضع حد لاعتداءات إسرائيل وإنهاء إفلاتها من العقاب".

كما شدد البيان على الرفض القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، ورحب باعتماد الأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين.

أبرز مواقف القادة عكست كلمات القادة المشاركين الإجماع على ضرورة اتخاذ موقف حاسم: