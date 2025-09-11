تكريم للتميّز الثقافي السعودي.. وزير الثقافة: رعاية ولي العهد تمثّل التكريم الأغلى للمبدعين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تحت رعاية ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تُنظّم وزارة الثقافة الحفل الختامي لمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، مساء الأحد المقبل في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، حيث سيتم تكريم الفائزين في الدورة الخامسة من المبادرة.

ووجّه وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الشكر إلى ولي العهد على الرعاية التي وصفها بـ"الأغلى بالنسبة لمنسوبي القطاع الثقافي"، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس ما تحظى به الثقافة في المملكة من اهتمام مستمر وتمكين مباشر للمبدعين في جميع التخصصات.

تُعد مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، التي أطلقتها الوزارة ضمن مستهدفات "رؤية السعودية 2030" لتعزيز مكانة الثقافة محليًا ودوليًا. وتهدف المبادرة إلى إبراز إنجازات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية، مع تسليط الضوء على جهود الروّاد والمواهب الشابة، وتشجيع الإنتاج الإبداعي عبر التقدير والدعم المعنوي والمادي.

ويتضمن الحفل الختامي تكريم شخصيات بارزة ساهمت في تطوير المشهد الثقافي المحلي، إضافة إلى توزيع 19 جائزة تغطي طيفًا واسعًا من المسارات الإبداعية. وتشمل الجوائز الرئيسية:

جائزة شخصية العام الثقافية

جائزة الثقافة للشباب

جائزة التميّز الثقافي الدولي

جائزة سيدات ورجال الأعمال

جائزة المؤسسات الثقافية الربحية

جائزة المؤسسات الثقافية غير الربحية

جائزة الإعلام الثقافي

أما الجوائز القطاعية فتغطي:

الأدب

النشر

المسرح والفنون الأدائية

فنون الطهي

فنون العمارة والتصميم

الترجمة

الأزياء

الأفلام

التراث الوطني

الموسيقى

الفنون البصرية

الحرف اليدوية

تأتي هذه الجوائز تأكيدًا على التوجه الوطني لتعزيز الثقافة باعتبارها أحد محركات التنمية، واستثمارًا في الطاقات الإبداعية السعودية ضمن رؤية شمولية تسعى إلى بناء اقتصاد ثقافي مزدهر.