محمد بن سلمان لأمير قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "عمل إجرامي"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبّر خلاله عن إدانته الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياه بأنه "عمل إجرامي"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وخلال الاتصال، شدّد الأمير محمد بن سلمان على وقوف المملكة التام إلى جانب دولة قطر، وإدانتها "للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة والذي يعد عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية"، وفق تعبيره كما نقلته الوكالة الرسمية.

كما أكّد ولي العهد أن السعودية تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر، وتدعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة"، مضيفة أن الرياض تؤكد تضامنها الكامل مع قطر، وتدعمها في كل ما تتخذه من إجراءات.





البيان حذّر أيضًا من "العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية"، بحسب ما ورد في النص الرسمي المنشور على وكالة الأنباء السعودية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، استهداف قادة من حركة "حماس" داخل العاصمة القطرية الدوحة.