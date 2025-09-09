الخارجية القطرية: "لن نتهاون مع سلوك إسرائيل"

- 1/2
- الرياص - اسماء السيد - الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، يشنّان عبر سلاح الجو، غارة دقيقة استهدفت قيادة حركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.
- الجيش الإسرائيلي يطلق اسم "قمة النار" على استهداف قادة حماس في الدوحة
- الجيش يؤكد أنه "اتخذ إجراءات لتقليل خطر إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية لتحديد الأهداف بدقة".
- البيان يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان عملياتهما "لحسم حركة حماس"، التي وصفها بأنها "الجهة المسؤولة عن مجزرة السابع من أكتوبر".
إسرائيل تستهدف قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، والخارجية القطرية تقول: "لن نتهاون مع سلوك إسرائيل"