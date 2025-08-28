لصوص بريطانيا أمام الكاميرات لا خلفها.. السفارة السعودية تدعو للحذر وسط موجة سرقات في لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في ضوء تزايد التقارير عن السرقات في العاصمة البريطانية، أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في لندن، بياناً دعت فيه مواطنيها، يوم أمس، إلى تجنب حمل المقتنيات الثمينة والابتعاد عن الأماكن الأقل أمناً.

| تحذير رسمي... ومخاوف متزايدة

ودعت السفارة في بيانها إلى تجنب حمل المقتنيات الثمينة والوثائق الشخصية والاحتفاظ بها في أماكن آمنة، والحذر عند التعامل مع الأشخاص المجهولين، الابتعاد عن الأماكن ذات الأمان المنخفض.

| شارع أوكسفورد... مركز التسوّق والسرقات

شارع أوكسفورد، الواقع في منطقة ويستمينستر، سجل أكثر من 59,000 حالة سرقة خلال عام 2024.

الرقم يشكل ما يقارب ثلث حوادث السرقة في لندن بأكملها. ويؤكد هذا الواقع أن الشارع الذي يجتذب المتسوّقين من كل العالم، بات أيضًا ساحة نشاط لافتة للّصوص.

| اللصوص أمام الكاميرات... لا خلفها

من المشاهد اللافتة، ما وثقته كاميرا قناة الإخبارية السعودية مطلع شهر آب (أغسطس)، حيث أن طاقم القناة، الذي خرج لإعداد تقرير مصور، وجد نفسه يوثّق مشهده الخاص: سرقة على الهواء.

لندن.. وما أدراك ما لندن! 🎥

طاقم القناة يتعرض لسرقة إحدى معداته في وضح النهار بشارع أوكسفورد الشهير، واللحظات موثقة بالأدلة الفورية 😂😂😂😂#لندن #بريطانيا pic.twitter.com/HYDdBc1hUc — عبدالعزيز الرميح (@alrumaiihh) August 9, 2025

وهكذا، في مدينة تعِدُ زائريها بالذوق الرفيع والشتاء الأبدي، قد تخرج من متجر فاخر بساعة يدّ جديدة، وتعود إلى الفندق من دونها... أو هاتفك... أو كاميرتك... أو حتى معداتك الصحافية!