محمد بن سلمان يتبرع بالدم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيوم: في بادرة إنسانية، تبرع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي بالدم، وذلك ضمن حملة سنوية أطلقها، امتداداً لرعايته للعمل الإنساني، وتشجيعاً لجميع فئات المجتمع على المبادرة بذلك.

وتأتي الحملة تجسيداً لحرص ولي العهد على دعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي وصولاً لرفع نسبته إلى 100 في المائة من إجمالي المتبرعين، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو مجتمع حيوي يتمتع بحياة صحية متكاملة.

وتُعد هذه المبادرة امتداداً للمواقف الإنسانية السخيّة للقيادة السعودية بمختلف المجالات، ومنها تلقي لقاح فيروس كورونا «كوفيد 19»، وتسجيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد في «برنامج التبرع بالأعضاء». وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "وام".

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع الطوعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته، لضمان توفير إمدادات آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين في مختلف مناطق البلاد.

ويُسهم التبرع الواحد في إنقاذ الأرواح من خلال توفير وحدة دم أو بلازما أو صفائح دموية، وقد بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال عام 2024 أكثر من 800 ألف.

ويأتي تبرع ولي العهد تجسيداً للقدوة الملهمة في العمل الإنساني، ورسالة قيّمة تؤكد أهمية المبادرات التطوعية، وتحفيزاً لأفراد المجتمع على تبني ثقافة العطاء، ودعوتهم للمشاركة في هذا العمل النبيل، والإسهام في إنقاذ الأرواح.

من جانبه، ثمَّن فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي، دعم الأمير محمد بن سلمان غير المحدود للعمل الإنساني بإطلاق «حملة ولي العهد للتبرع بالدم» التي ستقام سنوياً، في مبادرة تجسد التزاماً راسخاً بتعزيز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي.

وأوضح الجلاجل أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية للقيادة السعودية التي تعكس نهجاً راسخاً في رعاية صحة الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة، مؤكداً أنها تُمثِّل نموذجاً مُلهماً في دعم الجهود الوطنية لترسيخ مفاهيم العمل التطوعي الصحي، والإسهام في توفير الدم ومكوناته للمرضى بمختلف مناطق البلاد، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة القطاع الطبي، وتلبية احتياجات بنوك الدم.

ودعا الوزير كل أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتبرع بالدم انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية، ودورهم الفاعل في دعم المنظومة الصحية، مبيناً أنه يُعد من أسمى صور العطاء الإنساني التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتوفير رعاية صحية متكاملة، فضلاً عن تعزيز كفاءة المنظومة في تقديم خدمات عالية الجودة للجميع.

