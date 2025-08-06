مسؤول أممي يحذر من تداعيات كارثية لتوسيع عمليات الاحتلال في غزة

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 03:26 صباحاً كتب شريف احمد - حذر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد يؤدي إلى "تداعيات كارثية"، في ظل تقارير تشير إلى أن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس خيار احتلال كامل للقطاع الذي يعاني دمارًا واسعًا.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأمريكتين ميروسلاف جينكا، خلال جلسة لمجلس الأمن: تصعيد الحرب ينذر بعواقب وخيمة على ملايين الفلسطينيين، كما قد يشكل تهديدًا أكبر لحياة الرهائن المتبقين داخل غزة.

فرصة إنقاذ الأرواح في غزة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الوقت ينفد، وأن فرصة إنقاذ الأرواح في غزة تتضاءل كل يوم.

ودعت أطراف النزاع في قطاع غزة إلى التوصل إلى تفاهم عاجل يتيح إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المدنيين، محذرةً من تدهور الوضع الإنساني في القطاع.



وأوضحت اللجنة -في بيان اليوم الثلاثاء- استعدادها لتقديم إمدادات غذائية وطبية عاجلة، مؤكدةً أنها لا تشارك في المفاوضات السياسية، لكنها تُجري اتصالات مستمرة مع جميع الأطراف لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاع.

وأشارت إلى سعيها لتوسيع نطاق عملياتها في القطاع، في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية، ومن ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية ومستلزمات النظافة.