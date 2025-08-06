جنوب إفريقيا: الضغط الدولي هو الوسيلة الوحيدة إنقاذ سكان غزة

شكوى أمام محكمة العدل الدولية

تطهير كامل للسكان في غزة

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:48 صباحاً كتب شريف احمد - دعا وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا أكبر عدد ممكن من الدول إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف أعمال الإبادة التي ترتكبها في غزة، بحسب ما صرح في مقابلة مع وكالة فرانس برس.وقال لامولا في بريتوريا: "نرحب بنية فرنسا وكندا وبلدان أخرى في العالم الاعتراف بدولة فلسطين، فهذا يتيح تكثيف الضغط لضمان وقف إطلاق النار في القطاع المدمر.تقدمت جنوب إفريقيا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023 تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة.وفي يناير 2024، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل الجهود الممكنة لتجنب حصول أعمال إبادة خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة، بما يشمل توفير المساعدة الإنسانية بشكل عاجل لتجنب وقوع مجاعة.وأضاف الوزير: "عندما يقول بعض من أصدقائهم وبعض البلدان بدورهم، كلا، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، فإن ذلك يقرّبنا أكثر فأكثر من اللحظة التي يضع فيها النظام الإسرائيلي حدا لأنشطة الإبادة الجماعية، ويُسمح فيها بدخول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة، ويوافق على الذهاب إلى طاولة المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار.وفي إشارة إلى "المجاعة" في غزة، قال لامولا "كنّا حذّرنا في إجرائنا أمام محكمة العدل الدولية من أن كل ذلك سيؤدي إلى مجاعة، إلى تطهير كامل للسكان في غزة.وتابع: "لو تحرّك العالم حينها لما كنا اليوم حيث نحن اليوم".