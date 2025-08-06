4 قتلى في تحطم طائرة تابعة لجهاز الحماية المدنية شمال الجزائر

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:33 صباحاً كتب شريف احمد - لقى 4 أشخاص مصرعهم، بينهم ضابطان من الحماية المدنية ومواطن تشيلي، في تحطم طائرة قرب مدينة جيجل على السواحل الشمالية في الجزائر، وفق ما أعلنت السلطات.

وجاء في بيان للحماية المدنية أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن الطائرة، وهي من صنع شركة زيلين التشيكية وكانت تستخدم للاستطلاع، تحطمت "على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل".

وأوضح البيان أن الطائرة تحطمت في أثناء مهمة تدريبية، وتوفي 4 أشخاص كانوا يؤدون واجبهم المهني".

وأشار البيان إلى أن القتلى هم ضابطان من الحماية المدنية أحدهم برتبة مقدم هو قائد المجموعة الجوية للحماية المدنية، والثاني برتبة نقيب هو طيار متربص، بينما القتيل الثالث هو ممرن من مدرسة الطيران (أبداطا).

في حين أن القتيل الرابع هو مسير شركة طيران (تراكتور) وهو من الجنسية التشيلية.