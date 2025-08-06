الصليب الأحمر: فرصة إنقاذ الأرواح في غزة تتضاءل كل يوم

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:26 صباحاً كتب شريف احمد - حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الوقت ينفد، وأن فرصة إنقاذ الأرواح في غزة تتضاءل كل يوم.

ودعت أطراف النزاع في قطاع غزة إلى التوصل إلى تفاهم عاجل يتيح إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المدنيين، محذرةً من تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

وأوضحت اللجنة -في بيان اليوم الثلاثاء- استعدادها لتقديم إمدادات غذائية وطبية عاجلة، مؤكدةً أنها لا تشارك في المفاوضات السياسية، لكنها تُجري اتصالات مستمرة مع جميع الأطراف لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاع.

وأشارت إلى سعيها لتوسيع نطاق عملياتها في القطاع، في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية، ومن ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية ومستلزمات النظافة. 82 شهيدًا ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 82 شهيدًا، بينهم 58 من منتظري المساعدات، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها حي التفاح شرق مدينة غزة، مخلّفة أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع غارات جوية عنيفة على المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.