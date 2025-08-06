"مدانة".. فلسطين ترفض تصريحات أمريكية عن سيادة إسرائيل على الضفة

حل الدولتين

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:26 صباحاً كتب شريف احمد - أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها لتصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، التي اعتبر فيها أن الولايات المتحدة تعترف بالحق التاريخي لإسرائيل في السيادة على الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن التصريحات "مرفوضة ومدانة"، وتخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يصف الاستيطان بأنه غير شرعي، بما يشمل القدس الشرقية.وأضاف أبو ردينة أن هذه التصريحات تتناقض مع اتفاق أوسلو، وتشكل تحديًا لإجماع دولي يدعم حل الدولتين، مشيرًا إلى أنها تأتي قبيل انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المتوقع أن تشهد دعمًا واسعًا لفلسطين.وكان جونسون قد زار مستوطنة "آريئيل" في الضفة الغربية، في أول زيارة من نوعها لمسؤول أمريكي بهذا المستوى، بمشاركة 15 من أعضاء الكونغرس، حيث شدد على "الأهمية الدينية والتاريخية" للمكان.