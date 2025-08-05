اخبار الخليج

مصرع 4 من أفراد الدفاع المدني إثر سقوط طائرة استطلاع بالجزائر

0 نشر
واس - الجزائر 0 تبليغ

  • مصرع 4 من أفراد الدفاع المدني إثر سقوط طائرة استطلاع بالجزائر 1/2
  • مصرع 4 من أفراد الدفاع المدني إثر سقوط طائرة استطلاع بالجزائر 2/2

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:35 مساءً كتب شريف احمد - لقي أربعة من أفراد الدفاع المدني الجزائري مصرعهم اليوم، إثر سقوط طائرة استطلاع من نوع "زيلين"، تابعة للمجموعة الجوية للدفاع المدني.
وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني الجزائري في بيان، أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية على مستوى مطار فرحات عباس بمحافظة جيجل شمال شرق الجزائر، وأن حادث السقوط أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا