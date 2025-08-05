مصرع 4 من أفراد الدفاع المدني إثر سقوط طائرة استطلاع بالجزائر

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:35 مساءً كتب شريف احمد - لقي أربعة من أفراد الدفاع المدني الجزائري مصرعهم اليوم، إثر سقوط طائرة استطلاع من نوع "زيلين"، تابعة للمجموعة الجوية للدفاع المدني.وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني الجزائري في بيان، أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية على مستوى مطار فرحات عباس بمحافظة جيجل شمال شرق الجزائر، وأن حادث السقوط أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها.