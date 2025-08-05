الأمم المتحدة: المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات سكان غزة

أخبار متعلقة ارتفاع ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة اليمن إلى 86 قتيلًا لبنان.. حزب الله يرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح

الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:19 مساءً كتب شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أن شاحنات الإغاثة الأممية تواجه عراقيل تعيق وصولها إلى السكان المتضررين.وأوضح المكتب أن النقص لا يقتصر على الغذاء فقط، إذ تمكنت الأمم المتحدة من إدخال نحو 200 ألف لتر من الوقود عبر معبر كرم أبو سالم، لكنها لم تتمكن سوى من توزيع 29 ألف لتر، في حين تُقدّر الحاجة اليومية بنحو 70 ألف لتر لتشغيل خدمات الطوارئ والمياه والصرف الصحي والنظافة.وأشار إلى أن الكميات المحدودة التي دخلت غزة خلال الأسبوع الماضي لا تُلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، مؤكدًا أن القطاع بحاجة إلى مئات الشاحنات يوميًّا سنوات مقبلة لتجاوز الأزمة الإنسانية.أفادت وكالة "أونروا" بأن قطاع غزة يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا على الأقل لتغطية الاحتياجات الأساسية لأكثر من مليوني شخص.وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من أن غالبية الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في غزة مهددون بالوفاة نتيجة أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو الحصبة، في ظل عدم قدرتهم على الوصول إلى المستشفيات.ودعت اليونيسيف المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط من أجل حماية أطفال غزة، مشيرة إلى أن الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل أو إصابة أكثر من 50 ألف طفل.