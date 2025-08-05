وسط حصار وانقطاع الإغاثة.. تحذيرات من مجاعة وشيكة في الفاشر

مجاعة وشيكة في الفاشر

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 07:03 مساءً كتب شريف احمد - حذر برنامج الأغذية العالمي من أن سكان مدينة الفاشر في شمال دارفور يواجهون خطر مجاعة وشيكة، بعد أكثر من عامين من الحرب وانقطاع المساعدات الإنسانية منذ مايو 2024.وأكد البرنامج أن المدينة تعيش "محنة يومية" وأن القدرة على الصمود "تلاشت بالكامل".ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 460%، فيما فرغت الأسواق من السلع وأغلقت أغلب المطابخ الجماعية أبوابها، مما أجبر بعض العائلات على تناول العلف أو النفايات.وأشار البرنامج إلى أن (40%) من الأطفال دون الخامسة يعانون سوء تغذية حاد، بينهم (11%) بحالة خطرة.وتُعدّ الفاشر العاصمة الوحيدة في دارفور الخارجة عن سيطرة القوات المتصارعة، وتشهد تدفقًا للنازحين بعد هجمات متكررة على المخيمات المجاورة، وسط أزمة إنسانية صنفتها الأمم المتحدة واحدةً من الأسوأ في العالم.