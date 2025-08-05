عاجل: الحكومة اللبنانية تتجه لتأجيل البت ببند نزع سلاح حزب الله

سلاح حزب الله

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - تتجه الحكومة اللبنانية لتأجيل البت ببند نزع سلاح حزب الله إلى جلسة حكومية أخرى، وفقًا لما ذكرته "العربية".وبدأت الحكومة بعد ظهر الثلاثاء اجتماعا في القصر الرئاسي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.وخرج الحزب منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قُتل خلالها عدد كبير من قادته ودُمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان.وانعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وعلى جدول أعماله بنود عدة أبرزها "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة الى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر.