الآلاف تحت الركام.. ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 60,020

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (60,020) شهيدًا و(150,671) جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.
فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة؛ لعدم وجود معدات لانتشالهم.
في ذات السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة ثمانية فلسطينيين بينهم طفل، اليوم، نتيجة الجوع وسوء التغذية، ليرتفع بذلك عدد وفيات المجاعة في غزة إلى (188) بينهم (94) طفلًا.
