باكستان: الاحتلال يسعى إلى تغيير الطابع العربي والإسلامي للقدس

وقف الإبادة الجماعية في غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:39 صباحاً كتب شريف احمد - اتهمت باكستان الاحتلال الإسرائيلي بالسعي إلى تغيير الطابع العربي والإسلامي لمدينة القدس المحتلة.وأدانت بشدة اقتحام مسؤولين إسرائيليين ومستوطنين متشددين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مشددة على ضرورة احترام الاحتلال للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس به.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية السفير شفقت علي خان في بيان: إن تدنيس أحد أقدس الأماكن الإسلامية وعرقلة حقوق المصلين يضر بالمسلمين في جميع أنحاء العالم، عادًا هذا العمل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المعنية بمدينة القدس التاريخية.وأضاف المتحدث، أن باكستان تشارك مخاوف منظمة التعاون الإسلامي بشأن الخطر الذي تشكله سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الطابع العربي والإسلامي لمدينة القدس المحتلة.ودعا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك حماية الطابع الإسلامي للمسجد الأقصى وضمان حرية العبادة للشعب الفلسطيني.وجدد مطالبة باكستان وقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.كما جدد دعم باكستان الثابت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود قبل 1967 مع عاصمتها القدس الشريف.

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة اليوم الاثنين، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في السياق ذاته، نفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم وتجريف واسعة طالت عددًا من المنازل والمنشآت التجارية في بلدة رافات شمال مدينة القدس المحتلة، كما سلمت إخطارات جديدة بهدم عدد آخر من المنازل والمنشآت في بلدة العيزرية شرق المدينة.